El truco para conseguir patatas fritas gratis en McDonald's que se ha hecho viral

Las patatas fritas del McDonald's son uno de los productos más buscados por los amantes de la comida rápida. Tras sus archiconocidas hamburguesas, las patatas fritas son unos de los complementos más consumidos en sus establecimientos, ya sea acompañando sus menús o simplemente para picar algo, aderezadas con salsas como mayonesa o ketchup.

Un usuario de Tik Tok, Orlando Johnson, se ha hecho viral en la popular red social compartiendo un truco que está siendo puesto en práctica por millones de usuarios. Según él, mediante este método podrás conseguir patatas gratis de la conocida cadena McDonald's.

Un truco sencillo y apenas puesto en práctica

Orlando Johnson ha publicado en su Tik Tok su método para conseguir patatas fritas gratis en los establecimientos de McDonald's. El método se ha vuelto tan popular que sorprende por lo sencillo de su aplicación. En el video subido a su red social podemos observar como un cliente se acerca al mostrador de atención con su cartón de patatas fritas vacío. Tras solicitar a uno de los trabajadores que se lo rellene, y sin ningún tipo de traba, este accede y se lo devuelve completamente lleno. Así de fácil.

La única condición para poner este truco en práctica es haber comprado previamente uno, ya sea como acompañamiento de sus conocidos menús con hamburguesa o como simple picoteo. La razón simplemente la encontramos en poder disponer de la caja de cartón en las que se sirve este complemento, de forma que más tarde puedan volver a rellenarla hasta arriba de este sabroso producto.

Este método se ha hecho viral en pocas horas en la red social Tiktok e incluso Orlando y sus amigos han intentado repetirlo en otros establecimientos tanto de McDonald's como de otros restaurantes de comida rápida, como Canes. Gracias a este fácil truco pudieron conseguir dos menús gratis de tamaño infantil, eso sí, no les funcionó cuando intentaron rellenar su caja de nuggets de pollo vacía. Son muchos los usuarios tiktokers que han intentado poner este truco en práctica, con resultados satisfactorios para algunos y negativos para otros. Muchos alegan que es cuestión de suerte, ya que no es una política interna de la cadena de comida rápida, y otros que es un método que realmente no funciona.

McDonald's sigue siendo una de las marcas predilectas para los amantes de las hamburguesas, por lo que no es de extrañar que numerosos trucos circulen por la red. Es el caso también de Kamran Adnan, un empleado de la compañía que explicaba hace unos días como conseguir una mejor atención: "Básicamente, entre las 12 y las 14; así como entre las 17 y las 19 horas, los trabajadores deben tener mucho cuidado, porque es cuando los 'compradores misteriosos', a quienes se les paga, visitan los establecimientos y califican su experiencia. Si pides un recibo en ese momento, todos serán alertados de inmediato de que podrías ser un potencial cliente misterioso".

Otro de los trucos facilitados por este trabajados es hacer un pedido especial: "Si quieres una hamburguesa o unas patatas fritas, lo que quieras, recién hecho, asegúrate de agregarle algo especial, ya sea sin pepinillos, cebollas, kétchup ligero, sin sal en las patatas fritas.... tienen que hacerlo fresco".