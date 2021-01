El consejero de Salud de Murcia se resiste a dimitir por haberse vacunado a destiempo contra el coronavirus

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha pedido este miércoles perdón a quienes se hayan podido sentir "decepcionados" por haberse vacunado, junto a más de 460 altos cargos y funcionarios de su departamento, contra el coronavirus, aunque ha defendido esta decisión y su continuidad en el cargo porque "no es momento de huir".

Minutos antes de comparecer en la Asamblea Regional para informar de la evolución de la pandemia del coronavirus, Villegas ha señalado en rueda de prensa que entiende el malestar de muchos ciudadanos que están a la espera de ser vacunados, si bien ha insistido en que se ha actuado con transparencia y "pleno convencimiento" de que hay que proteger "al personal que trabaja incansable de forma directa e indirecta" desde hace 10 meses en la lucha contra el coronavirus.

Como ya hiciera este martes al trascender que se había vacunado, ha asegurado que se han respetado los criterios consensuados con el Ministerio de Sanidad para la administración de las vacunas y que, una vez que se administraron las dosis a usuarios y trabajadores de residencias de ancianos y de discapacidad, se empezó con los sanitarios de hospitales y centros de salud. A partir de ellos, el operativo siguió con el personal de empresas auxiliares y con los trabajadores de la gestión sanitaria, entre los que se encuentran los funcionarios de Salud. Tras informar de que él se vacunó la semana pasada, ha subrayado que se ofreció la inmunización a todo el personal de su departamento y del Servicio Murciano de Salud, entre los que figuran rastreadores, informáticos, administrativos, personal de laboratorio o inspectores, y que ya han recibido las primeras dosis más de 460 de estos profesionales. Ha reiterado sus disculpas y ha pedido perdón por la imagen que puede haber causado a quienes tienen expectativas de ser vacunados. Ha afirmado que es el primero que entiende que el Ministerio de Sanidad debe autorizar ya la vacunación de los mayores de 80 años, pero ha insistido en defender la decisión adoptada para proteger a los profesionales que "se han dejado la piel estos diez últimos meses en la lucha contra "esta pandemia mundial". Villegas ha añadido que la Región de Murcia sufrirá de aquí a unas tres semanas el peor escenario vivido desde marzo de 2020 por la evolución de la covid-19 y que "no es momento de huir sino de cerrar los puños, trabajar unidos y luchar" contra el coronavirus. También sobre la petición de dimisión expresada por todos los grupos, a excepción del PP, el consejero ha afirmado que no tiene aspiraciones políticas, que es médico y que regresará a la actividad sanitaria cuando acabe su etapa al frente de la gestión de la sanidad regional. "Lamento que lo ocurrido pueda ensombrecer el trabajo realizado todos estos meses", ha dicho Villegas antes de concluir: "Es momento de buscar unidad, cerrar los puños y tirar para adelante porque nos jugamos mucho. No hay que distorsionar ni huir, y yo no soy de esos. Pido disculpas por la interpretación que se haya podido hacer, pero es momento de salir adelante".