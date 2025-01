¿Puedo construir un trastero en lo alto de mi plaza de garaje?

El vídeo viral en redes sociales de la construcción de un trastero hecho con placas de yeso y pilares de madera justo sobre el aparcamiento de un párking ha generado controversia entre los internautas. Los usuarios han especificado que no es legal y que el propietario se arriesga a numerosos peligros. En el vídeo se aprecia cómo la furgoneta queda aparcada debajo y encima está construida la nueva nave para almacenar. La misma ha tenido que sortear incluso un tubo de una bajante, muy habituales en sótanos y garajes.

Pero, ¿es legal o no? Sí y no

Lo que dice la legislación

Las plazas de garaje comunitarias, a diferencia de los garajes individuales, están sujetas a ciertas restricciones de uso reguladas por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Mientras que en un garaje individual el propietario puede utilizarlo como trastero sin problemas, en los comunitarios existen límites que es importante conocer para mantener una buena convivencia.

Según el artículo 7.2 de la LPH, el propietario "podrá usar su espacio como estime oportuno siempre que no desarrolle actividades que resulten dañinas para la finca que contravengan disposiciones generales sobre actividades molestas, nocivas o peligrosas". Esto significa que se puede usar la plaza de garaje para almacenar objetos o poner muebles, siempre y cuando no se modifique la estructura, no se invada el espacio de otros vecinos o zonas comunes, y no se guarden productos peligrosos que pongan en riesgo la seguridad del edificio y sus habitantes.

Además de la LPH, es recomendable consultar los Estatutos de la comunidad, ya que en algunos casos pueden prohibir expresamente el uso de las plazas de garaje para cualquier fin distinto al estacionamiento de vehículos. Si se desea realizar alguna modificación, como poner paredes para cerrar la plaza a modo de trastero, será necesaria la aprobación unánime de la comunidad según el artículo 17.6 de la LPH.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre las plazas de garaje?

La Ley de Propiedad Horizontal es la normativa que regula el uso y las restricciones de las plazas de garaje comunitarias. Según el artículo 7.2, los propietarios pueden utilizar su espacio como consideren oportuno, siempre que "no realicen actividades dañinas, molestas, nocivas o peligrosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales".

Esto implica que se pueden almacenar objetos o poner muebles en la plaza de garaje, respetando los límites del espacio propio y sin invadir zonas comunes o de otros vecinos. Tampoco se permite guardar productos químicos o inflamables que puedan suponer un riesgo para la seguridad del edificio y sus habitantes.

Límites y restricciones en el uso de las plazas de garaje comunitarias

Los principales límites y restricciones en el uso de las plazas de garaje comunitarias son:

No almacenar productos químicos, inflamables o peligrosos que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad.

No sobrepasar los límites de la plaza propia invadiendo espacios comunes o de otros vecinos.

No realizar modificaciones estructurales, como poner paredes, sin la aprobación unánime de la comunidad.

Respetar las prohibiciones específicas que puedan establecer los Estatutos de la comunidad, que prevalecen sobre la LPH.

Es importante tener en cuenta que, al utilizar la plaza de garaje para almacenamiento, es posible que los seguros no cubran los daños o desperfectos que se produzcan, siendo responsabilidad del propietario hacerse cargo de ellos.

Recomendaciones para el uso de las plazas de garaje comunitarias

Para evitar conflictos y mantener una buena convivencia, se recomienda:

Comunicar al resto de la comunidad si se va a utilizar la plaza de garaje para almacenamiento, siempre que no se incumpla ninguna norma.

No almacenar objetos que puedan molestar a los vecinos por olores, ruidos o que ocupen zonas comunes.

Asegurarse de que los objetos almacenados no impiden el acceso o la maniobrabilidad de los vehículos.

Consultar con el presidente de la comunidad y revisar los Estatutos antes de realizar cualquier modificación en la plaza de garaje.

En resumen, es posible utilizar las plazas de garaje comunitarias para almacenar objetos o poner muebles, siempre que se respeten los límites establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal y los Estatutos de la comunidad. Mantener una buena comunicación con los vecinos y actuar con sentido común son claves para garantizar una convivencia armoniosa.