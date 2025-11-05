El consumo de alcohol baja en alumnos adolescentes y el de tabaco y cannabis cae a mínimos

El consumo de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes de 14 a 18 años ha bajado de forma generalizada en los dos últimos años, tanto el de alcohol, con un descenso de hasta cinco puntos de los adolescentes que han bebido en el último mes, como el de tabaco y cannabis, que cae a su mínimo histórico.

Lo mismo ocurre los vapeadores: aunque se mantiene estable el porcentaje de los que lo han usado en el último mes (27,1%), baja cinco puntos el de los que lo han probado alguna vez en la vida (49,5%), según la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes) presentada este miércoles.

Realizado con 35.256 entrevistas a estudiantes de Enseñanza Secundaria de entre 14 y 18 años, el estudio bienal del Ministerio de Sanidad refleja caídas generalizadas de todas las sustancias en todos los tramos temporales analizados: alguna vez, últimos 12 meses y últimos 30 días.

Ante estos datos, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha querido lanzar un "mensaje de optimismo" porque "los jóvenes de nuestro país tienen los hábitos más saludables de los últimos 25 años", lo cual no significa que no queden muchos retos pendientes, como el de reducir la prevalencia del consumo de alcohol o avanzar en el control de los nuevos productos derivados del tabaco.