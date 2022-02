¿Qué es un cordón sanitario en política?

Con las últimas elecciones de Castilla y León, que refuerza al Partido Popular, son muchas las voces en el seno de Podemos y en el PSOE que se han pronunciado respecto a la posible entrada en el Gobierno de Castilla y León del partido encabezado por Santiago Abascal, Vox. Mientras que desde Madrid, el PP presiona para que se pacte con el partido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tendido una mano a Pablo Casado para ayudar a que Vox no forme parte de la alianza. Desde el partido morado, Yolanda Díaz ha sido bastante clara: "Me gustaría que tuviéramos un país en el que el cordón democrático, que no sanitario, se impusiera. Cualquier posición favorable a que no dependa la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios públicos de la extrema derecha en España".

En este contexto, mucha parte de la población se pregunta a qué se considera un 'cordón sanitario' en términos políticos. La expresión tiene origen francés y nace como respuesta del país para evitar la epidemia de fiebre amarilla cuyo epicentro se encontraba en Barcelona, mandando para tal fin 23.000 soldados a los Pirineos. Esta decisión toma como excusa la situación sanitaria para evitar también la propagación de la revolución liberal vigente en España, con la cual se da inicio el Trienio liberal que duraría de 1821 a 1823.

¿Qué es un cordón sanitario político?

El relanzamiento de la expresión tiene lugar con motivo del auge de Jean Marie Le Pen con el Frente Nacional. El cordón sanitario tiene lugar como un pacto entre los partidos de derecha moderada para evitar el triunfo de este partido político de extrema derecha. No obstante, el sistema electoral vigente en Francia a dos vueltas facilita este bloqueo, consiguiendo que el Frente Popular, con bastantes votos, logre apenas unos pocos cargos políticos.

De esta forma, los partidos respaldan al otro candidato en la segunda vuelta, con independencia de que sea de derecha o izquierdas, aislando al candidato que pasara del Frente Nacional. Esto es lo que sucedió en el año 2002, cuando los partidos de izquierda optaron por Jacques Chirac, político de la derecha, para frenar el auge de Jean Marie Le pen. Este cordón sanitario se ha dado en el continente europeo en tan solo dos de sus países, en la ya citada Francia y en Alemania. Por el contrario, en otros países como Italia o en Austria este tipo de partidos de extrema derecha han llegado o se encuentra actualmente en la cima del poder político. En la actualidad, la siguiente prueba de fuego que pasará el cordón sanitario tendrá lugar precisamente en Francia, con las próximas elecciones a la presidencia este mismo año. Las encuestas dan a Marine Le Pen, candidata del Agrupamiento Nacional, un empate con Macron en la segunda vuelta.