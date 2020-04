El coronavirus ya ha matado a más personas en Nueva York que el 11-S y Wuhan empieza a levantar la cuarentena

Con 3.202 fallecimientos por Covid-19, el número de víctimas de la enfermedad en la ciudad de Nueva York superó oficialmente este martes el balance de muertos de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según datos de las autoridades sanitarias locales, en las últimas 24 horas 727 personas perdieron la vida por el coronavirus (la cifra más alta en un día), disparando el total por encima de los 3.000.

En los atentados del 11-S, las víctimas ascendieron a 2.977 en todo el país, al menos 2.753 de ellas en Nueva York, donde dos aviones secuestrados por los terroristas derribaron las Torres Gemelas.

Superar la cifra de fallecidos del día más negro de su historia supone otro trágico hito para Nueva York, que se ha convertido en el epicentro de la Covid-19 en Estados Unidos. En el conjunto del estado de Nueva York, los fallecimientos por la enfermedad alcanzaron este martes un total de 5.489 desde el inicio de la crisis, mientras que los casos confirmado rozaban los 139.000.

Estados Unidos es el país con más casos positivos en todo el mundo, con cerca de 370.000, y supera ya los 11.000 muertos, según un recuento de la Universidad de Johns Hopkins.

En todo el país, los casos continúan acumulándose en varios puntos calientes, incluidos brotes que avanzan con fuerza en varias ciudades importantes como Detroit, Chicago o Nueva Orleans.

Pese a la pandemia, el estado de Wisconsin celebraba este martes sus elecciones primarias, después de que la justicia invalidara el decreto del gobernador demócrata Tony Evers de postergar los comicios hasta el 9 de junio.

Mientras tanto, Donald Trump arremetió contra la OMS, a la que acusó de ofrecer recomendaciones equivocadas, y amenazó con recortar los fondos que Washington le facilita. Trump, a través de Twitter, también cuestionó informes de su propio Departamento de Salud sobre carencias de suministros y personal en los hospitales del país. Además, decidió relevar al inspector general del Departamento de Defensa, Glenn A. Fine, encargado de liderar un nuevo grupo de expertos encargado de supervisar cómo la Administración utiliza los fondos para responder a la crisis.

Italia constata el mayor frenazo en los contagios en 25 días

Italia constató este martes un frenazo en el número de contagios de coronavirus y el total de casos aumentó solo en 3.309 personas, hasta los 135.586, la menor subida desde el 13 de marzo, aunque las autoridades insisten en mantener alta la guardia. Los datos indican que continúa la tendencia de ligero descenso en la propagación del virus desde que se detectó el primer caso autóctono en el país, el pasado 21 de febrero.

Los fallecidos en Italia atribuidos al coronavirus ascienden a 17.127, al registrarse 604 más en las últimas 24 horas, una cifra inferior a la del día anterior. Otro dato positivo es que un total de 24.392 personas ya se han curado, de ellas 1.555 en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta desde que se registra en la evolución de la pandemia en Italia.

Reino Unido: 786 muertos más, máximo diario

El número de pacientes muertos en hospitales el Reino Unido por Covid-19 aumentó este martes en 786 personas, hasta un total de 6.159, el máximo incremento contabilizado hasta ahora en un día por el Ministerio de Salud.

Los contagios confirmados han avanzado en 3.634 personas, hasta 55.242 casos positivos, tras haber realizado pruebas diagnósticas a 213.181 individuos desde que comenzó la crisis del coronavirus. La cifra récord llega después de dos días en los que la cantidad de muertos diarios había descendido, al registrarse 439 el lunes y 621 el domingo. El primer ministro británico, Boris Johnson, sigue en cuidados intensivos.

Francia supera las 10.000 muertes por coronavirus tras añadir 1.427 en un día

Francia superó este martes las 10.000 muertes por coronavirus con un total de 10.328 fallecimientos desde el pasado 1 de marzo, 1.427 más que este lunes, indicó el director general de Sanidad, Jérôme Salomon. De ellos, 7.091 se produjeron en hospitales, 597 solo en las últimas 24 horas, y otros 3.237 en residencias de ancianos y centros de dependencia.

Las autoridades sanitarias precisaron que en todo el país hay 78.167 casos de coronavirus confirmados, 3.777 más en un día, así como 30.027 personas hospitalizadas y de ellas 7.131 en unidades de cuidados intensivos. El confinamiento empezó en Francia el pasado 17 de marzo y está previsto de momento hasta el 15 de abril.

Los casos globales de coronavirus rozan los 1,28 millones

Los casos de Covid-19 llegaron esta martes a 1.279.722, lo que implica 77.200 nuevos casos, pero un descenso del 5% con respecto a los infectados del día anterior, según el recuento diario que realiza la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las muertes globales según el organismo con sede en Ginebra ascienden a 72.716, lo que supone un ascenso diario de 4.811.

Por regiones, Europa tiene 686.000 casos, mientras que América totaliza 384.000 y Asia-Pacífico (incluye China),113.000. La región del Mediterráneo Oriental, compuesta principalmente por los países de Oriente Próximo, totaliza unos 78.500 casos, el sureste asiático, cerca de 10.000; y Africa unos 7.000.

Wuhan levanta la prohibición de dejar la ciudad tras 11 semanas de cuarentena

Wuhan comenzó a levantar las restricciones a las salidas de la ciudad que impuso el 23 de enero como parte de la cuarentena de casi 11 semanas por la crisis del coronavirus. Cientos de vehículos comenzaron a cruzar los peajes que salen de la urbe, en los que se habían instalado controles policiales -ya retirados- que impedían a los residentes dejar Wuhan, según imágenes transmitidas en directo por la televisión estatal CGTN.

Algunos vehículos hacían ya cola desde hacía horas para poder salir de Wuhan en cuanto finalizasen los controles. El diario oficial Global Times afirma que muchos de los que están yéndose de la ciudad son ciudadanos que se habían quedado atrapados en la urbe sin residir allí, y cita a un conductor que dice: "Solo quiero irme a casa lo antes posible". Asimismo, y pese al optimismo por el fin de estas restricciones, la prensa china advierte de que la ciudad todavía está "lejos de volver a la vida normal".

El Gobierno de la provincia de Hubei advierte de que la ausencia de nuevos casos detectados no significa que hayan desaparecido totalmente los riesgos de contagio. De hecho, si una persona que quiere salir de Wuhan no obtiene un código QR que certifique su estado de salud y la ausencia de contacto con infectados, no podría hacerlo.