Desaparecidos cuatro miembros de una familia española en un naufragio en Indonesia

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.

Los rescatistas empezaron la búsqueda la noche del viernes y se mantiene este sábado con el despliegue de lanchas y equipos de buceo.

Fuentes de Exteriores han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a los dos españoles supervivientes del accidente, así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familias de los afectados.

Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.

"Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial", ha declarado a la agencia indonesia el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.