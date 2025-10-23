Detenido por agredir a golpes y empujones a su pareja tras negarse a mantener relaciones sexuales

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha detenido a un hombre de 35 años durante la madrugada del jueves por agredir a su pareja, una joven de 23 años, en el domicilio que ambos comparten ubicado en la zona de García Escámez de la capital tinerfeña. Los hechos ocurrieron cerca de las 02.00 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada de auxilio de la víctima. Según el relato de la afectada, su pareja había regresado tarde a casa bajo los efectos del alcohol e intentó mantener relaciones sexuales con ella. Ante la negativa de la mujer, el hombre comenzó a empujarla y golpearla, lo que provocó que la víctima solicitara ayuda inmediata.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la mujer en un estado de gran nerviosismo. Las autoridades la informaron detalladamente sobre sus derechos y los recursos disponibles para víctimas de violencia de género, señalando que, según las primeras investigaciones, no sería la primera vez que se producen episodios similares en la relación.

Actuación policial tras la denuncia

Una patrulla acompañó a la víctima a un centro sanitario para recibir atención médica, mientras otros efectivos policiales procedieron a la detención del presunto agresor, quien se encontraba durmiendo en una habitación de la vivienda en el momento de la intervención. El detenido fue posteriormente identificado y trasladado a dependencias policiales donde quedó a disposición judicial por un presunto delito de violencia de género. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer todos los detalles del caso y determinar si existen antecedentes de maltrato en la relación.

Detenido por zarandear a su bebé

El suceso se ha conocido este jueves cuando también la Policía Local de Tomelloso (Ciudad Real) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de machista y maltrato en el ámbito familiar, tras intentar estrangular a su pareja con un cable de teléfono y zarandear a su bebé, de meses. El suceso ocurrió el sábado 11 de octubre a las 22:00 horas, cuando la mujer acudió a la Jefatura de la Policía Local y explicó que su pareja la había agredido y amenazaba con matarlos a ella y al bebé, según ha informado este jueves la Policía Local en una nota de prensa en la que ha precisado que la mujer llegó "en pijama, llorando y visiblemente nerviosa".

Las patrullas de Policía Local se desplazaron rápidamente al domicilio y encontraron al bebé en aparente buen estado. El hombre fue detenido por un delito de violencia de género y maltrato en el ámbito familiar y la madre y su hijo fueron trasladados al Servicio de Urgencias del centro de salud de la localidad.