Un detenido por el incendio con tres fallecidas en Miranda de Ebro

Un hombre ha sido detenido esta mañana en Miranda de Ebro (Burgos) por su posible relación con el incendio provocado esta pasada noche en un edificio en la localidad y en el que han muerto tres mujeres, un caso sobre el que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recaba datos "por un presunto caso de violencia de género".

El hombre, de nacionalidad española, se ha presentado en la comisaría de Miranda al saber que lo estaban buscando y los investigadores no descartan ninguna hipótesis, si bien la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha explicado en su perfil de X que están recabando datos por "un presunto caso de violencia de género en la provincia de Burgos".

Las fallecidas son dos mujeres españolas de 78 y 58 años y otra colombiana de 24, según los datos que han sido facilitados por el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso.