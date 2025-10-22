Detenido por matar a golpes a una gata en Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Gran Canaria como presunto autor de un delito contra los animales tras matar de una forma brutal a una gata callejera. El individuo golpeó al felino en la cabeza con un manojo de llaves, provocándole una hemorragia fatal en un complejo residencial del municipio de Mogán.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de agosto en una urbanización mogañera, donde la gata conocida por los vecinos como Millu, de aproximadamente siete u ocho años, formaba parte de una colonia felina establecida desde hacía tiempo en la zona. El animal, descrito como tranquilo y acostumbrado a la presencia humana, fue víctima de su propia confianza en lo que la Benemérita ha calificado como un "fatal encuentro" con su agresor.

Crueldad captada por las cámaras

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un ciudadano, lo que motivó que el equipo del SEPRONA de Vecindario analizara las imágenes de videovigilancia del complejo residencial. Las grabaciones fueron determinantes para esclarecer lo sucedido, ya que muestran con claridad cómo el ahora detenido se aproximó a la gata con las llaves en mano.

Las imágenes revelan que el agresor, antes de atacar al animal, giró la cabeza para asegurarse de que nadie le observaba. Acto seguido, golpeó a la gata provocándole una hemorragia que acabó con su vida tras casi un minuto de agonía, mientras el hombre se limitaba a observar su sufrimiento sin prestarle ningún tipo de auxilio.

Procedimiento judicial

En el atestado elaborado por la Guardia Civil se hace especial hincapié en que la protección de los animales constituye una cuestión tanto ética como de civismo, responsabilidad que debe ser compartida por todos los ciudadanos. Las diligencias ya han sido remitidas al juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, acompañadas de todas las pruebas recabadas para la persecución penal del delito.