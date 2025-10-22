Madre Teresa, monja viral de TikTok, resulta ser un estafador chileno que ya fue un falso cura

Un escándalo ha sacudido las redes sociales en Chile tras descubrirse que una supuesta monja que acumula miles de seguidores en TikTok es en realidad un antiguo estafador. La persona, que actualmente se presenta como "Madre Teresa", fue identificada como Andrés Alfaro Araya, quien hace nueve años fue detenido por hacerse pasar por sacerdote y estafar a numerosas familias vulnerables.

Los hechos se remontan a enero de 2016, cuando Alfaro fue arrestado por la Policía de Investigaciones (PDI) en Copiapó, Chile. En aquella época se presentaba como "Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta". Las investigaciones revelaron que había estafado aproximadamente 20 millones de pesos chilenos (unos 21.000 euros) a varias familias, a las que prometió viviendas sociales que nunca llegaron a materializarse.

Nueva identidad y nuevas acusaciones

En la actualidad, Alfaro se presenta como miembro de las Samaritanas del Corazón de Jesús, una supuesta congregación religiosa. A través de sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores, comparte vídeos realizando obras de caridad en hospitales, vendiendo artículos religiosos y protagonizando contenido musical y de entretenimiento.

Al ser confrontado por el programa televisivo Contigo en la Mañana de Chilevisión, el presunto religioso ha defendido su nueva identidad, alegando un cambio legal de nombre y género en 2022. "Yo soy Teresa. Si bien es cierto que fui acusada de esa estafa en 2016, ahora soy monja. Tengo mi arzobispo, somos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile", declaró ante las cámaras.

Controversias actuales y nuevas denuncias

Las acusaciones contra la "Madre Teresa" no se limitan al pasado. Actualmente enfrenta nuevas denuncias por presuntamente solicitar dinero a sus seguidores para costear tratamientos médicos, argumentando padecer un tumor cerebral. Además, ha surgido controversia por su relación con un hombre identificado como "padre Eugenio", a quien presenta como "hermano" religioso pero que, según investigaciones periodísticas, sería su pareja sentimental con quien residiría en la exclusiva comuna santiaguina de Las Condes.

Preguntas frecuentes sobre el caso

¿Qué relación tiene la Iglesia Episcopal Anglicana con este caso?A pesar de que la "Madre Teresa" afirma pertenecer a esta institución, las autoridades eclesiásticas no han confirmado oficialmente su vinculación.

¿Cómo logró construir su presencia en redes sociales?Mediante la publicación regular de contenido relacionado con obras de caridad y actividades religiosas, consiguiendo una considerable base de seguidores en plataformas como TikTok.