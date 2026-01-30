Detenido un teniente de la Guardia Civil por maltrato y agresión sexual a su expareja

Un teniente de la Guardia Civil destinado en Bétera (Valencia) ha sido detenido e investigado por presuntos delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones contra su expareja. La víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses que duró la relación, entre septiembre y diciembre de 2025.

Según han informado este viernes fuentes judiciales, el investigado pasó el jueves a disposición judicial. La magistrada titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria (Valencia) acordó su libertad provisional, pero acompañada de varias medidas cautelares para proteger a la denunciante.

Entre las medidas impuestas figura la prohibición de aproximarse a menos de 700 metros de la víctima, de su lugar de trabajo y de cualquier espacio que frecuente, así como de la localidad donde reside. Además, la jueza ha ordenado la prohibición de comunicación por cualquier medio y la colocación de una tobillera GPS para controlar el cumplimiento del alejamiento.

El caso afecta a un mando de la Guardia Civil destinado en la localidad valenciana de Bétera, quien ahora deberá responder ante la Justicia por los hechos denunciados.