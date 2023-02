Diez planes para los 'haters' de San Valentín

No a todo el mundo le gusta San Valentín. Aunque haya personas (en especial aquellas que están en una relación) que adoren y esperen con ansias el día 14 de febrero, no todo el mundo es así, y hay algunos que se muestran indiferentes a este día y otros que odian esta festividad. Algunos dicen que es otra excusa para impulsar el consumismo, otros dicen que, sencillamente, les parece 'estúpida' la idea de regalar flores o bombones en ese día, cuando puedes hacerlo cualquier otro. En cualquier caso, sí, hay personas que son 'haters' del día de San Valentín, y para ellos, hoy traemos un artículo con diez planes que estas personas pueden hacer el 14 de febrero.

Escape room con amigos.

Coge a unos cuantos amigos y explora algún Escape Room que os interese a todos. Lo demás será todo diversión y risas resolviendo acertijos y superando las pruebas para poder salir exitosos del Escape Room. En Sevilla, hay multitud de ellos, buscando en internet seguro que encontrarás algunos que te interese y que valga la pena resolver.

Pasa el día en pareja, pero con tu mascota.

Si tienes mascota, dedícale este día tan romántico. Id al parque a dar una vuelta más larga de la cuenta o queda con amigos que también tengan mascotas para que ellas también disfruten de una buena compañía y jueguen en el parque. También puedes aprovechar para hacer un picnic en el parque.

Haz un deporte de riesgo.

Ya que regalar bombones y flores es algo que se puede hacer cuando sea, ¿por qué no hacer algo en San Valentín que no hagamos todos los días? Convierte este día en algo especial para ti, aunque no sea a base de detalles románticos y haz algún deporte de riesgo: puenting, paracaidismo, parapente, paintball, etc.

Ve a un concierto.

¿Hay algún artista que te guste y actúe el día de San Valentín? ¿Y por qué no ir a su concierto a darlo todo? Es una alternativa estupenda, pasar el día frente a tu cantante o artista favorito, olvidando las flores y los bombones. En la página web de 'La Super Agenda' puedes ver qué conciertos se celebran en España en la fecha que deseemos, en este caso, el 14 de febrero.

Queda con tu familia.

Siempre puedes pasar tiempo con las personas que más te quieren y a las que más quieres: tu familia. Ve a visitarlos y poneos al día, contaros cómo os va, mirad algunas fotos antiguas, jugad algún juego de mesa o disfrutad de vuestra compañía.

Pelis en casa.

El mítico maratón de películas o series en casa es un plan que no falla. Si no tienes ánimo de salir y lo que quieres es quedarte tranquila en casa, siempre puedes tirarte en el sofá y hacer una maratón de tus películas o series favoritas. Lo único que tendrás que hacer es ponerte cómoda, coger snacks, y disfrutar.

Sal de fiesta.

Sal a bailar y libérate del estrés. Olvida que estás en el día de San Valentín y sal a bailar con tus amigos o amigas. Nada de romanticismo, solamente amistad, fiesta y música (y quizás algo de alcohol en moderación) hasta que duelan los pies.

Día de relax.

Cuídate a ti mismo/a yendo a algún Spa para relajarte y disfrutar de un masaje con aceites esenciales, un jacuzzi con agua caliente y burbujas, una sauna para liberar tensión, etc. En Sevilla, hay multitud de balnearios con muchas ofertas para que cuides de ti mismo/a al mejor precio.

Viaja.

Ve a la playa, a la montaña o sal del país, pero vete a algún sitio que no te recuerde a corazones rojos o parejas enamoradas. La playa de Cabo Verde es una muy buena opción por dos motivos. El primero, es que en febrero las playas no están muy concurridas, por lo que no estarás rodeado de mucha gente. El segundo motivo, es que Cabo Verde es un lugar maravilloso, casi paradisiaco que todavía no ha sido contaminado por el turismo en masa.

Visita un museo.

Culturízate y ve a algún museo para sentir que estás cambiando de época. Aprende historia, arte, baile, etc. En Sevilla hay multitud de museos a los que puedes ir para despejarte y hacer algo que no acostumbras a hacer diariamente. Algunos de los mejores y más interesantes son: el Museo Marítimo, el Antiquarium o el Museo de Baile Flamenco.