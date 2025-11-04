Dubai construirá la Tiger Sky Tower, el edificio residencial más alto del mundo

La ciudad de Dubai continúa su imparable carrera hacia el cielo con un nuevo proyecto arquitectónico de dimensiones colosales. La promotora Tiger Properties ha iniciado ya las obras de la Tiger Sky Tower, un ambicioso rascacielos que, con sus 532 metros de altura, se convertirá en el edificio residencial más alto del mundo cuando se complete su construcción en 2029. El nuevo coloso se ubicará en el distrito de Bussines Bay, muy cerca del emblemático Burj Khalifa, que con sus 828 metros mantiene el título del edificio más alto del planeta.

El proyecto, cuyo coste asciende a 1.000 millones de dólares (aproximadamente 867 millones de euros), marcará un antes y un después en el concepto de vivienda vertical de lujo. La Tiger Sky Tower albergará un total de 849 viviendas repartidas en 122 plantas, con apartamentos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios de diferentes estilos, además de 18 exclusivos áticos y un espectacular Royal Sky Penthouse situado a 426 metros sobre el nivel del suelo. Según los promotores, el edificio combinará un diseño vanguardista con todas las comodidades propias de un complejo residencial de máximo nivel.

"Un increíble edificio de 122 plantas repleto de fantásticas comodidades y un lujo con estilo. Un lugar al que realmente puedes llamar hogar", destaca Tiger Properties en su presentación oficial del proyecto. Los precios de las viviendas, según ha informado la agencia inmobiliaria Dubai Immo, oscilarán entre los 546.000 euros para los apartamentos de un dormitorio hasta los 12.680.000 euros que costarán los áticos más exclusivos, situando esta torre en el segmento más premium del mercado inmobiliario mundial.

Tres récords mundiales en un solo edificio

Lo que verdaderamente distingue a la Tiger Sky Tower de otros rascacielos residenciales son los tres récords mundiales que ostentará una vez finalizada su construcción. El primero de ellos será la piscina infinita a mayor altura del planeta, ubicada a 431 metros sobre el suelo, superando la suite real. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un baño con vistas panorámicas incomparables de la ciudad y el desierto circundante.

El segundo récord corresponderá al restaurante situado a 439 metros de altura, convirtiéndose en el establecimiento gastronómico más elevado del mundo. Según prometen desde Tiger Properties, "cada momento será una celebración excepcional" en este espacio culinario donde la gastronomía se combinará con unas vistas espectaculares de Dubai.

El tercer y quizás más sorprendente récord será la selva tropical ubicada a 447 metros de altura. Este espacio natural recreado contará incluso con una montaña rusa y zonas apartadas para contemplar el horizonte desde una perspectiva única. "Una variedad de especies de árboles exóticos, las melodías del canto de los pájaros autóctonos y el aire fresco y revitalizante", describe la promotora en su presentación de este innovador concepto que llevará la naturaleza a alturas nunca antes vistas.

Lujo y comodidades sin precedentes

Más allá de estos tres elementos destacados, la Tiger Sky Tower ofrecerá un amplio abanico de instalaciones de ocio y bienestar distribuidas a lo largo de sus 122 plantas. Entre ellas se incluyen jacuzzis, una piscina exterior adicional a la infinita, zonas de barbacoa para reuniones sociales, canchas deportivas de baloncesto y tenis, un gimnasio equipado con tecnología de última generación, y una pista de jogging para los amantes del running.

Los más pequeños también tendrán sus propios espacios con áreas de juegos especialmente diseñadas para ellos. Para completar la oferta, el edificio contará con un spa de lujo y una espectacular terraza en la azotea donde los residentes podrán disfrutar de vistas privilegiadas de la ciudad de Dubai y sus alrededores.

"En Tiger Properties, nos dedicamos a proporcionar entornos residenciales exquisitos que superen las expectativas de nuestros clientes", afirman los promotores, reafirmando su compromiso con la excelencia en todos los aspectos del proyecto. Se espera que las obras, ya iniciadas, concluyan en el segundo trimestre de 2029, añadiendo un nuevo icono al impresionante skyline de Dubai.

Dubai: la ciudad de los récords arquitectónicos

La construcción de la Tiger Sky Tower se enmarca dentro de la estrategia de Dubai para consolidarse como referente mundial en arquitectura vanguardista y desarrollo urbanístico. Desde principios del siglo XXI, la ciudad ha experimentado una transformación radical de su paisaje urbano, pasando de ser una modesta urbe desértica a convertirse en un escaparate de la arquitectura más innovadora y ambiciosa.

El Bussines Bay, distrito donde se ubicará la nueva torre, representa uno de los centros neurálgicos de esta transformación. Concebido inicialmente como un distrito exclusivamente de negocios, ha evolucionado hacia un espacio mixto que combina oficinas, residencias y ocio, reflejando la tendencia global hacia entornos urbanos multifuncionales. La llegada de la Tiger Sky Tower supondrá un importante impulso para este área, reforzando su atractivo tanto para inversores como para residentes de alto poder adquisitivo.

A pesar de que faltan casi cuatro años para su finalización, el proyecto ya ha generado un notable interés en el mercado inmobiliario internacional, con numerosos inversores mostrando interés por adquirir propiedades en lo que será un símbolo de estatus y exclusividad. Los expertos del sector prevén que las viviendas de la Tiger Sky Tower se revalorizarán significativamente incluso antes de su entrega, siguiendo la tendencia habitual de los proyectos emblemáticos en Dubai.

¿Qué supone la Tiger Sky Tower para el futuro de los rascacielos?

La innovadora propuesta de Tiger Properties plantea nuevos horizontes para la arquitectura vertical a nivel mundial. La incorporación de elementos naturales como una selva tropical a casi 450 metros de altura supone un desafío técnico sin precedentes que, de completarse con éxito, podría marcar nuevas tendencias en la integración de espacios verdes en rascacielos.

Los expertos en arquitectura y urbanismo señalan que proyectos como este reflejan una evolución en la concepción de los edificios de gran altura, que pasan de ser meras estructuras funcionales a convertirse en ecosistemas verticales autosuficientes que integran vivienda, ocio, naturaleza y servicios. Esta visión holística representa un cambio de paradigma en el diseño urbano que podría influir en futuros desarrollos en otras metrópolis globales.

Con la finalización prevista para 2029, la Tiger Sky Tower no solo añadirá un nuevo hito al skyline de Dubai, sino que también establecerá nuevos estándares en la arquitectura residencial de lujo a nivel mundial, demostrando que, en el emirato árabe, los límites del diseño y la construcción continúan expandiéndose hacia nuevas alturas, tanto literal como figuradamente.