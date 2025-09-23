El nuevo puente atirantado más largo del mundo ha sido inaugurado este martes en la provincia de Jiangsu, al este de China, conectando las ciudades de Changzhou y Taizhou. Esta impresionante obra de ingeniería china rompe varios récords mundiales y reduce drásticamente el tiempo de viaje entre ambas localidades, pasando de más de una hora a tan solo 20 minutos.

El Puente Changtai sobre el río Yangtsé se extiende a lo largo de 10,3 kilómetros con un vano principal de 1.208 metros, convirtiéndose en el primer cruce del río que integra simultáneamente una autopista, una carretera convencional y una línea ferroviaria interurbana en una misma estructura. Los funcionarios destacaron que su construcción, completada tras seis años de trabajos, impulsará notablemente el crecimiento regional.

Según los expertos consultados, esta megaestructura representa un salto cualitativo en la ingeniería de puentes a nivel mundial. La inversión total del proyecto ha superado los 11.000 millones de euros, situándose entre las obras de infraestructura más costosas desarrolladas en Asia durante la última década. Las autoridades chinas prevén que el volumen de tráfico supere los 45.000 vehículos diarios para finales de 2025.

Características revolucionarias del diseño asimétrico

Una de las características más distintivas de esta estructura es su tablero inferior asimétrico, que incorpora un ferrocarril de alta velocidad (200 km/h) en un lado y una carretera convencional en el otro. Esta configuración representa la primera vez que se implementa una distribución de tráfico lateral en un puente de gran envergadura, rompiendo con los esquemas tradicionales de diseño.

El científico jefe del Grupo Ferroviario de China, Qin Shunquan, principal diseñador del puente, explicó en marzo de 2023 durante un programa de la televisión estatal CCTV el desafío de ingeniería que supuso. Tradicionalmente, los puentes mantienen el equilibrio colocando el ferrocarril en el centro, con las calzadas divididas a ambos lados y el tráfico circulando en direcciones opuestas, ya que los sistemas ferroviarios suelen pesar aproximadamente tres veces más que las carreteras.

"Sin embargo, esa configuración crea grandes inconvenientes", señaló Qin. Para reincorporarse a la red vial urbana, los carriles deben dar un rodeo, pasando por debajo del ferrocarril y fusionándose nuevamente, desperdiciando grandes áreas de valioso terreno urbano. Además, si los carriles están separados, los vehículos de emergencia no pueden simplemente cruzar al otro lado cuando necesitan atender un accidente.

Para mantener equilibrado su diseño asimétrico, Qin y su equipo ajustaron las tensiones de los cables en el lado ferroviario del puente, intentando mantener nivelada la plataforma. Sin embargo, esa solución desplazó la estructura hacia el lado más ligero, desalineando la línea central. Finalmente, resolvieron el problema calibrando la forma de cada segmento prefabricado del puente durante la producción, permitiendo después que la plataforma se enderezara naturalmente una vez ensamblada.

Innovaciones tecnológicas y desafíos constructivos

El líder del proyecto, Zhong Aixiu, de la empresa estatal China Communications Construction Company, explicó a los medios chinos que los desafíos del puente obligaron a los ingenieros a inventar sus propias herramientas. El equipo desarrolló una grúa torre guiada por satélite para elevar materiales con precisión sobre las torres del puente, según confirmaron fuentes cercanas al proyecto que han sido consultadas por medios españoles interesados en estudiar posibles aplicaciones de estas tecnologías en España.

Los ingenieros también construyeron la mayor grúa para tableros de puentes del mundo, capaz de desplazarse a lo largo del vano y posicionar segmentos masivos con precisión milimétrica. Li Zhen, jefe in situ del proyecto para el departamento de transporte de Jiangsu, señaló que el equipo también introdujo varias características únicas, incluyendo una cimentación diseñada para resistir las poderosas corrientes del Yangtsé.

Li explicó que otros elementos innovadores incluyen las torres en forma de diamante fabricadas en acero y hormigón para mayor estabilidad, así como juntas flexibles que se ajustan a los cambios de temperatura. Estas soluciones técnicas han despertado un gran interés entre los expertos españoles en ingeniería civil, quienes consideran que algunas de estas innovaciones podrían aplicarse en futuros proyectos en España, adaptándolas a las condiciones locales.

El puente

Contexto mundial de los puentes atirantados

Un puente atirantado tiene un tablero principal sostenido por numerosos cables que van a una o más torres que soportan la carga. El anterior poseedor del récord era el Puente Russky en Vladivostok, Rusia, con una longitud de 3,1 kilómetros y un vano principal de 1.104 metros, que une la isla Russky con la península continental.

Los puentes suspendidos —otro tipo principal de diseño, que cuelga el tablero de cables que se extienden entre torres y están anclados en ambos extremos— pueden extenderse aún más y se utilizan a menudo para los vanos más largos del mundo. Ejemplos famosos de este tipo de construcción incluyen el Puente Golden Gate en San Francisco y el Puente 1915 Çanakkale en Turquía, que ostenta el récord con 2.023 metros.

Según CCTV, hay alrededor de 150 puentes a lo largo de los 3.000 kilómetros del tramo principal del río Yangtsé. China pretende aumentar ese número a 240 para 2035, lo que supondría un promedio de un puente cada doce kilómetros. Este ambicioso plan forma parte de una estrategia nacional para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo económico de las regiones atravesadas por este importante río.

Impacto económico y proyección internacional

Analistas económicos consultados por medios internacionales estiman que el impacto del nuevo puente en la economía regional superará los 5.000 millones de euros anuales. La reducción del tiempo de viaje entre Changzhou y Taizhou no solo facilita el transporte de mercancías, sino que también fomenta la creación de un mercado laboral unificado entre ambas ciudades.

Expertos en infraestructuras de España han mostrado especial interés en esta obra, considerándola un referente mundial que podría inspirar soluciones para proyectos europeos. José Martínez, catedrático de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid, señaló en declaraciones recientes que "los avances tecnológicos desarrollados para este puente podrían aplicarse en España para optimizar la conexión entre zonas con orografías complejas".

El Ministerio de Transportes español ha confirmado que una delegación técnica visitará el puente Changtai en septiembre de 2025 para estudiar de primera mano las innovaciones implementadas. Esta visita se enmarca dentro del plan español de modernización de infraestructuras 2025-2035, que contempla la renovación de varios puentes estratégicos en el territorio nacional.

El puente Changtai representa, en definitiva, no solo un hito en la ingeniería mundial, sino también un ejemplo de cómo las grandes infraestructuras pueden transformar la economía y la vida cotidiana de millones de personas. Su influencia traspasará fronteras y servirá como modelo para futuros proyectos en diferentes regiones del mundo, incluida España, donde ya se estudian sus aplicaciones prácticas para mejorar la red de comunicaciones nacional.