El Ejército se depliega mientras la tragedia supera las 200 víctimas

La devastadora gota fría que sacude al país desde el martes supera ya los 200 muertos, después de que ayer la Generalitat Valenciana elevara a 204 los fallecidos en Valencia, a los que se suman dos en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. Los datos son, además, todavía provisionales, ya que continúa el proceso de levantamiento e identificación de cadáveres y muchas personas continúan desaparecidas.

Las cifras convierten a esta tragedia en una de las peores del país, con más víctimas mortales que el 11-M o catástrofes naturales como los desbordamientos como el de Turia en Valencia en 1957; la que causó la rotura de la presa de Vega de Tera en Zamora en 1959; la rotura de la presa de Tous en Valencia en 1983; o la tragedia del camping Las Nieves de Biescas.

Anoche, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró que no hay una cifra oficial de desaparecidos en las riadas e inundaciones de la DANA, y aprovechó una pregunta sobre este asunto para pedir a las personas que hayan notificado alguna desaparición que informen también si finalmente ha podido contactar con esa persona.

Los servicios de emergencia, a los que se sumaron ayer a primera hora otros 500 militares (300 del Ejército de Tierra, 100 del Aire y 100 de la Armada del tercio de la armada), se afanan en la búsqueda de los desaparecidos y se vuelcan además en la apertura de viales para facilitar los accesos y en el reparto de ayuda de primera necesidad.

Por la tarde llegaron otros 250 militares más, por lo que ya 2.000 militares desplegados y trabajando en labores de desescombro, rescate y reparto de provisiones. “Y se unirán todos los que sean necesarios”, prometió la ministra de Defensa, Margarita Robles. “El Ejército va a estar en todas las localidades, con toda la potencia que tiene el Ejército, con los 120.000 hombres y mujeres si fuera necesario, con todos los medios materiales sin limitaciones”.

A los 2.000 militares que ya trabajan en las zonas más afectadas se unirán hoy otros 500 efectivos del Ejército, según informó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se sumó ayer la dirección del Centro de Cooordinación Operativo Integrado (Cecopi) de la Comunidad Valenciana, junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Los efectivos de los servicios de emergencias trabajan para continuar abriendo canales de acceso, con la retirada de vehículos y el rescate de víctimas, y para aprovechar estos nuevos accesos para suministrar agua, alimentos y productos de primera necesidad a las personas afectadas.

Cuestionado por si el Gobierno ha solicitado los mecanismos de la OTAN para catástrofes, Marlaska recalcó que las medidas de carácter internacional tienen que ser pedidas a instancia de la gestión de la emergencia, que corresponde a la Generalitat Valenciana, “en caso de que se considere necesaria”.

En este contexto, aseguró que el Mecanismo europeo de Protección Civil es “factible” que pueda utilizarse, aunque ha insistido en que debe solicitarlo la Generalitat, al corresponder a ella la gestión de la emergencia. Marlaska ha agradecido a los países de la UE su ofrecimiento de ayuda, así como otros como Marruecos o Turquía.

En relación a la solicitud de mecanismos de apoyo internacionales, Mazón aseguró que la información es “cambiante” y defendió que hacen reclamaciones de recursos “conforme se van detectando necesidades”, al tiempo que ha reiterado el agradecimiento al Gobierno por su “predisposición”: “Conforme se reclaman, vienen”.

Robles critica que Mazón limitara la ayuda militar a Utiel y la Generalitat le reprocha la “deslealtad”

Sobre las reclamaciones de ayuda de la Generalitat, la ministra lamentó que el presidente de la Comunidad Valenciana, a quien le corresponde solicitar la ayuda, limitara en un primer momento la actuación de los militares a la zona de Utiel-Requena. “Para nosotros y para el propio ejército supuso una frustración no poder trabajar en más sitios. Por suerte, el presidente Mazón ya se dio cuenta de que el Ejército es absolutamente imprescindible y desde ese momento estamos en todos los sitios y vamos a seguir estando”, afirmó.

La Generalitat replicó a la ministra a través de un comunicado de la portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, quien acusó a Robles de “lealtad intolerable” y afirmó que “juega con el dolor de las personas”. Merino aseguró que pensaba que la ministra “no sería capaz de meterse con las personas ni de jugar con su dolor” y señaló que “la ministra de Defensa sabe perfectamente que la UME actúa desde el primer momento en la emergencia de la dana”. La portavoz recordó el mensaje de unidad y apoyo que enviaron Mazón y Marlaska por la mañana, “por lo que es inconcebible esta doble cara de la ministra cuando todavía seguimos rescatando cadáveres”.

Cientos de voluntarios en el puente que une Valencia con La Torre, donde trabajaron en las tareas de rescate. / Robert Solsona/ EP

Ola de solidaridad

Y mientras los efectivos de emergencias y de rescate se vuelcan en la búsqueda de desaparecidos, en la apertura de vías para facilitar los trabajos y en el reparto de ayuda, las acciones de solidaridad y los gestos de fraternidad protagonizados por los ciudadanos se suceden en las calles.

Miles de personas se desplazaron a pie desde el centro de Valencia hasta las localidades más afectadas por las inundaciones: van cargadas de alimentos cubos, fregonas, palas y carros cargados hasta los topes; aprovechan el día festivo para llegar hasta el barrio de San Marcelino de Valencia y desde allí cruzar el puente hasta el barrio de La Torre para distribuirse después por algunos de los municipios más afectados por la catástrofe: Sedaví, Alfafar, Paiporta, Picanya, Albal o Catarroja.

Después de que en un primer momento Mazón pidiera al mediodía a los ciudadanos “volver a sus casas” para evitar que las vías de acceso a las zonas más afectadas pudieran quedar colapsadas y entorpecieran las tareas de los servicios de emergencias, por la tarde convocó a los voluntarios hoy a las 07:00 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para organizar equipos de trabajo y trasladarlos con orden y seguridad por grupos a los puntos donde más lo necesitan los afectados.

Asimismo, miembros de la UME comenzaron a trasladar ayer a uno de los pabellones de la Feria de Valencia los cuerpos de las personas fallecidas por la DANA después de que el elevado número de víctimas obligara a habilitar el recinto ferial y destinar en exclusividad la Ciudad de la Justicia para las tareas de identificación y las autopsias.

Los médicos forenses han realizado desde el pasado miércoles, 30 de octubre, y hasta las 21 horas de este viernes un total de 162 autopsias a personas fallecidas en la dana que ha azotado la provincia de Valencia, de los que 39 están plenamente identificados gracias a las huellas dactilares.

El procedimiento que se ha establecido es que, una vez identificados los cuerpos, los juzgados van a contactar con los familiares que hayan comunicado sus desapariciones para notificarles la defunción y expedir la documentación que permitirá sus funerarias o sus compañías de seguros acudir al recinto ferial a hacerse cargo de los cuerpos.

La consellera de Innovación y presidenta de Feria Valencia, Nuria Montes, se disculpó por la falta de empatía y de sensibilidad al explicar el procedimiento: “Es muy importante que todas las personas sepan que aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de a la llamada del Juzgado”, dijo.

Restricciones de movilidad en los pueblos afectados

La Generalitat informó anoche del cese de la movilidad desde anoche y hasta el próximo domingo para la población en los pueblos más afectados por las riadas.Sólo podrán circular los servicios esenciales y todas las empresas responsables de garantizar el suministro de servicios básicos desde las doce de esta noche hasta la misma hora del domingo en las vías de acceso y salidas a los pueblos más afectados por la dana.

Tras la reunión del Cecopi celebrada anoche, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, informó de esta decisión para que los medios puedan llegar a las zonas afectadas y los voluntarios puedan acceder en un dispositivo organizado en la Ciudad de las Artes.

Quedan excluidos de esta restricción la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; el retorno al lugar de residencia habitual o familiar; la asistencia y cuidado a personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; las actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales, o aquellas de fuerza mayor o situación de necesidad; y, en último lugar, cualquier otra de análoga naturaleza debidamente acreditada.

Las restricciones se aplicarán en las vías de competencia estatal propuestas por el Ministerio del Interior: los accesos y salidas a los municipios desde y hacia la V-31 en su totalidad, excepto la entrada a la ciudad de Valencia, y los accesos y salidas a los municipios desde el puerto al kilómetro 9 de la V-30, que coincide con los de la A-3 en ambos sentidos.

El anunció llegó después de que al mediodía el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconocieran que esta opción estaba sobre la mesa para evitar el colapso de los accesos a estas localidades.