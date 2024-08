Una empresa pide pruebas de que no ha llegado su paquete y la respuesta de la clienta es icónica

Así es la icónica respuesta de una clienta que no recibió su compra online

“¿Cómo se demuestra que no ha llegado un paquete?”. Esta es la pregunta que no ha tardado en circular por TikTok, después de que la empresa experta en ergonomía, Spacio (@spaciova), compartiera en sus redes sociales la graciosa anécdota que ha vivido con una clienta.

Al parecer, la supuesta clienta, llamada Sara, se puso en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para comunicarle que no le había llegado la silla ergonómica que compró, bajo el asunto "paquete no entregado". Ante esta noticia, a la empresa no se le ocurrió otra cosa que pedirle a Sara pruebas de lo que decía para poder reclamar, de esa manera, a la empresa de transporte.

La respuesta de Sara se ha hecho viral

Al recibir la respuesta a su reclamación, Sara debió de preguntarse lo que a muchas otras personas se les pasaría por la cabeza en su lugar: "¿Y cómo demuestro que no he recibido la silla?" Sin embargo, ingenio no le ha faltado y su proceder ya se ha hecho viral a través de un vídeo que acumula más de un millón de reproducciones en TikTok.

Tal y como ha mostrado Spacio a sus seguidores , la joven preparó una serie de imágenes en las que aparece ella misma en el portal de su edificio, con un gesto de sorpresa fingida al buscar y no encontrar la silla donde se supone que la deberían haber dejado. Las agrupó y, una vez hecho esto, volvió a escribir al Servicio de Atención al Cliente con el siguiente mensaje: “Adjunto las pruebas solicitadas de que mi paquete no ha sido entregado”.

“Nunca nada mejor demostrado”, asegura entre risas la empresa, en cuya publicación ya se registran más de 70.000 me gusta y cientos de comentarios que cuestionan los métodos de Spacio y aseguran que no puede haber una prueba mejor para la ausencia de un objeto.

Reacciones de los usuarios en TikTok

Por supuesto, y como suele ocurrir en estos casos, no ha faltado la picardía y el ingenio a la hora de responder en forma de comentarios a la publicación de Spacio en la red social. De esta forma, son muchas las personas que han planteado una y otra vez: “¿cómo se demuestra que algo no te ha llegado?”.

Se trata de una pregunta bastante relevante si tenemos en cuenta que, más allá de esta anécdota, hay muchas empresas que entregan los paquetes directamente y sin comprobante; y, en el caso de no haber nadie en casa, se lo dejan a algún vecino. Algo que, como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se encarga de recordar, no es legal si la persona que ha solicitado la entrega no da su consentimiento expreso.

Asimismo, en el vídeo compartido por Spacio también hay quien ha asegurado que “a procedimientos tontos, respuestas tontas”; y, por otro lado, numerosos tiktokers que han alabado la ocurrencia de la clienta: “Las pruebas son irrefutables”, aseveran.