¿Estamos enfrentándonos a una sequía histórica?

La sequía que vive en estos momentos España ya no es una mera suposición, es una realidad. Así lo confirma el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, MITECO, el cual ha comunicado que la situación general y actual del territorio español es seca y que podría verse agravada próximamente. No obstante, desde el ministerio se muestran optimistas en base al sistema nacional de indicadores con el que cuenta el organismo y el cual aún no ha diagnosticado sequía de forma general.

El portavoz de la Aemet, Cayetano Torres, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, dado que si bien la situación reviste preocupación no es motivo para la alarma general por el momento: "Creo que de momento la situación no es preocupante, aunque pudiéramos estar en uno de esos episodios de sequía porque, está claro, que todos han empezado así con sequías prolongadas de varios meses. Hay que aclarar que los siete periodos anteriores han tenido duraciones largas en el tiempo, de hasta seis años de sequía y ahora mismo llevamos casi dos meses sin llover, algo bastante común en los inviernos españoles, luego habría que esperar por lo menos a después de la primavera para poder decir algo más concreto".

Las previsiones apuntan a una primavera con menos lluvias

Si bien los datos apuntan a la llegada de la estación de la primavera con menos lluvias y temperaturas más altas, Torres llama a la calma: "Es cierto, que se espera una primavera menos lluviosa y con temperaturas más altas pero hay que confiar, porque no se puede decir seguro que lloverá menos. Es una tendencia estadística; hay más probabilidades de que sea una primavera seca y cálida. Confiemos en que los modelos previstos no acierten y que llueva más de lo esperado esta primavera. La sequía meteorológica es aquella que va asociada a una escasez de lluvia continuada, algo que suele ser normal y recurrente en nuestro país".

En nuestro país ha habido hasta siete sequías consideradas como históricas desde el año 1961. La primera de ellas acontecida del año 1975 a 1976; la segunda de 1982 a 1984 y la tercera de 1987 a 1988. Llegados a este punto encontramos la sequía que es considerada como una de las más graves y la cual tuvo lugar durante seis años, concretamente entre 1991 y 1997, con graves consecuencias socioeconómicas y restricciones para la población: "Recuerdo que el Tajo apenas tenía agua, me llegaba a la altura del tobillo. Ahora no podrías cruzarlo, la corriente te llevaría", explica Cayetano Torres. Las otras sequías de importancia corresponden a los períodos que abarcan desde los años 2000 a 2001 y de 2017 a 2018.

Las etapas de sequía son algo más que común en los países, tal y como indica el portavoz de la Aemet: "Vemos que en todas las décadas ha habido importantes episodios de sequía en todo el país. Ahora observamos que las cuencas de acumulación como la del Guadalquivir, la del Sur, la del Segura y el pirineo oriental aparece un déficit de precipitaciones que podría acarrear problemas para determinado tipo de cultivo, sobre todo de secano".

Actualmente los embalses cuentan con un 44,8 % de su capacidad total, un 18,77 % menos que el pasado año 2021. En tan solo siete ocasiones anteriores esta cifra se ha visto rebajada, coincidiendo con los años de sequía 1992, 1993, 2008, 2009, 2017 y 2019. Las zonas que sirven de control y que hay que vigilar de cerca son la cuenca del Ebro, la del Guadalquivir y el Pirineo Oriental. Si bien el propio Cayetano Torres atestigua que estos embalses cuentan dentro de la normalidad incluso estando a la mitad de su capacidad, dado que "hay embalses enormes imposibles de llenar". De igual modo, previene de que habrá que esperar a la primavera para confirmar los pronósticos: "De cualquier forma, y por ahora, la situación actual dista mucho estas situaciones. Si tras la primavera se cumplen los peores pronósticos, es posible que en verano haya restricciones en el regadío, como ya ocurre en algunas zonas, pero para hablar de restricciones en las ciudades tendría que pasar un año".