Entra en la carrera que quería "por los pelos" y la reacción de su padre pasa a ser de lo más compartido en redes

Sevilla/Cuando nos dan la nota de selectividad es probablemente uno de los momentos de más estrés y nervios que hayamos vivido, ya que nos dan la nota que dictará si entramos o no entramos en la carrera que queríamos estudiar. Es claramente un momento emocionante, tanto para todos los estudiantes como para sus familiares… o casi todos. La emoción es algo que parece no estar en el repertorio del padre del tuitero PabloAzF (@TusmusTos), y esto ha quedado más que demostrado con la publicación que su hijo ha compartido en la red social X, antes Twitter.

Pablo es un chico que ha estado estudiando para entrar en la carrera de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Huelva, y finalmente recibió la noticia que tanto esperaba. La nota de corte para esta carrera era de 6,33, y él logró superarla por muy poco, con una nota de 6,38. Feliz de haberlo logrado, Pablo compartió la buena noticia con su padre, enviándole un mensaje de WhatsApp con una captura de pantalla del documento que confirmaba su admisión.

"Por los pelos he entrado, la nota de corte en 6,33 y yo tengo 6,38", le escribió a su padre junto a la imagen del documento.

La respuesta de su padre no pudo ser más concisa y carente de emoción: "Ok". Esta reacción, que no destaca por ser la respuesta más emocionante del mundo, fue tomada con humor por Pablo, quien la compartió en Twitter con una descripción que decía: "Mi padre no ha podido contener su emoción".

El tuit de Pablo se ha vuelto viral, y ya tiene más de 15.000 me gusta y 379.800 reproducciones. La reacción (totalmente inexpresiva) de su padre le ha hecho gracia a muchos usuarios, quienes lo han dejado ver a través de los comentarios cómicos y sátiros, del estilo “Le ha faltado poner: pero usted quién es?”, o “Si a tu padre le vale verga imagínate a nosotros”. Los comentarios de los usuarios de Twitter que respondieron al tuit de Pablo fueron de este estilo, irónicos, o contando sus propias experiencias, muchos de ellos relatando situaciones similares con sus propios padres.

El padre de Pablo es así, no es que ese día estuviera enfadado o tuviera un mal día. Esto decidió dejarlo claro Pablo añadiendo otra interacción similar que tuvo con su padre el año pasado, cuando le envió una foto de su orla de graduación del grado superior. La respuesta fue la mismo: "Ok".

Esta historia divertida nos debe hacer pensar en una cosa: la diferencia generacional en la comunicación. Si bien es cierto que algunos padres pueden ser más reservados y menos demostrativos en sus reacciones, esto no significa necesariamente una falta de orgullo o interés por los logros de sus hijos.