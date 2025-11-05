Escándalo por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en Shein

El gigante asiático del comercio electrónico Shein ha prohibido definitivamente la venta de muñecas sexuales en todas sus plataformas a nivel mundial. Esta decisión, anunciada el pasado lunes, se produce tras una contundente condena de las autoridades francesas por comercializar muñecas con apariencia infantil. La polémica ha estallado precisamente cuando la empresa se disponía a abrir su primera tienda física en París, en lo que supone un grave revés para su imagen en Europa.

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, había lanzado una seria advertencia a la compañía, amenazando con prohibir la entrada de Shein al mercado francés si no cesaba inmediatamente la comercialización de estos productos. Paralelamente, la Fiscalía de París ha abierto investigaciones no solo contra Shein, sino también contra sus competidores directos AliExpress, Temu y Wish, por la distribución de estos artículos. Las pesquisas se centran en determinar responsabilidades por la difusión de "mensajes violentos, pornográficos o inapropiados, accesibles a menores", según fuentes judiciales.

La descripción de las muñecas y la reacción inmediata de Shein

El escándalo alcanzó notoriedad pública cuando el diario francés Le Parisien publicó fotografías de una de estas muñecas vendidas en la plataforma. La imagen mostraba una muñeca sexual de unos 80 centímetros de altura sosteniendo un osito de peluche, acompañada de un texto con contenido sexual explícito. Este tipo de artículo se vendía a un precio estándar de 190 €, lo que desató la indignación tanto de autoridades como de la opinión pública francesa.

La reacción de Shein fue inmediata tras el comunicado del organismo antifraude francés. Primero procedió a retirar las muñecas de su plataforma e inició una investigación interna. Posteriormente, el lunes emitió un comunicado oficial en el que anunciaba una "prohibición total de los productos tipo muñeca sexual" y la eliminación de todos los anuncios e imágenes relacionados con estos artículos. El director ejecutivo de Shein, Donald Tang, asumió personalmente la responsabilidad del incidente: "Estas publicaciones procedían de vendedores externos, pero asumo la responsabilidad personal", declaró Tang.

La contundente respuesta de las autoridades francesas

La reacción del gobierno francés ha sido particularmente severa. Roland Lescure, ministro de Finanzas, advirtió este lunes que tomaría medidas drásticas para prohibir a la empresa operar en territorio francés si estos artículos volvían a estar disponibles en línea. "Estos artículos horribles son ilegales", afirmó tajantemente durante una entrevista en la cadena BFMTV, donde además prometió impulsar una investigación judicial exhaustiva.

Como parte de su estrategia para controlar mejor el contenido, Shein ha anunciado la creación de un equipo especializado que garantizará la integridad de los productos ofrecidos en su plataforma de venta. Esta medida parece insuficiente para la Alta Comisionada para la Infancia de Francia, Sarah El Hairy, quien confirmó que se están investigando varios sitios web por prácticas similares, después de que medios franceses informaran que AliExpress también vendía muñecas de características parecidas.

AliExpress, por su parte, aseguró haber retirado inmediatamente estos artículos de su catálogo. Sin embargo, esto no ha evitado que la Oficina Antifraude francesa anunciara el lunes que emprenderá acciones legales contra esta plataforma por comercializar muñecas con características similares a las de la pornografía infantil.

Shein, dispuesta a dar a la Justicia nombres de compradores de muñecas sexuales infantiles

La plataforma china de comercio en línea Shein anunció este martes su disposición a colaborar "al cien por cien" con la Justicia francesa en la investigación abierta por la Fiscalía de París por la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil y la difusión de imágenes pornográficas, que afecta también a Aliexpress, Temu y Wish, e incluso dará los nombres de los compradores si se le solicita.

"Cooperaremos al 100 % con la Justicia", declaró a la emisora RMC el portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat, y afirmó que la empresa está dispuesta a facilitar los nombres de los compradores de muñecas sexuales con apariencia infantil y de carácter pedopornográfico. "Seremos totalmente transparentes con la Justicia; si nos lo solicitan, lo haremos", dijo.

La Fiscalía de París anunció anoche la apertura de cuatro investigaciones tras el descubrimiento el pasado fin de semana de la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil en la plataforma Shein.

Las otras tres investigaciones judiciales afectan a las chinas AliExpres y Temu, así como a la estadounidense Wish, tras denuncias que señalan la venta de juguetes sexuales que se asemejan a niños.

La polémica inauguración de la primera tienda física de Shein en París

El escándalo ha adquirido mayor relevancia debido a que Shein tenía previsto inaugurar este miércoles su primera tienda física en el mundo dentro de los prestigiosos grandes almacenes BHV Marais, ubicados en pleno centro de París. Esta decisión empresarial ya había generado cierta controversia en Francia, incluso antes de la polémica de las muñecas sexuales.

Frédéric Merlin, director de la empresa propietaria de BHV, ha calificado de "inaceptable" la venta de muñecas con apariencia infantil, aunque el lunes defendió su decisión de permitir la entrada de Shein en los grandes almacenes. "Solo se venderán en tienda prendas y artículos diseñados directamente por Shein para BHV", aclaró Merlin en un intento por desmarcarse de la controversia. No obstante, algunas marcas ya han retirado sus productos de BHV Marais desde que se anunció la llegada de la firma asiática.

El historial de sanciones contra Shein en Francia

Esta no es la primera vez que Shein se enfrenta a problemas con las autoridades francesas. La compañía, con sede actual en Singapur aunque fundada originalmente en China, ha sido multada en tres ocasiones durante 2025 por un total de 191 millones de euros (equivalentes a unos 220 millones de dólares).

Estas sanciones económicas se impusieron por diversos incumplimientos de la legislación francesa, entre ellos: vulneraciones de la normativa sobre cookies en línea, prácticas de publicidad engañosa, difusión de información fraudulenta y no declarar adecuadamente la presencia de microfibras de plástico en sus productos textiles. Además de las autoridades francesas, la Comisión Europea también ha abierto una investigación sobre Shein relacionada con los riesgos derivados de la comercialización de productos ilegales.

Paralelamente, los legisladores de la Unión Europea han aprobado recientemente nueva normativa destinada específicamente a frenar el impacto ambiental negativo de la moda ultrarrápida, modelo de negocio que ha catapultado a Shein como uno de los principales actores del sector a nivel mundial.

Shein y el controvertido modelo de negocio de la moda ultrarrápida

Fundada en 2008, Shein ha revolucionado el sector textil con un modelo de negocio basado en la producción masiva de prendas a precios extremadamente bajos y con ciclos de renovación ultrarrápidos. Este sistema ha sido objeto de numerosas críticas, tanto por las condiciones laborales en sus fábricas como por el impacto medioambiental que genera.

A diferencia de otras cadenas de moda rápida tradicionales, Shein funciona principalmente online, lo que le permite operar con costes estructurales más reducidos. La empresa utiliza algoritmos avanzados para analizar las tendencias de moda emergentes y puede diseñar, fabricar y poner a la venta nuevos productos en cuestión de días, cuando a sus competidores les puede llevar semanas o incluso meses.

Este modelo ha permitido a la compañía crecer exponencialmente en los últimos años, especialmente entre el público más joven, aunque su entrada en el mercado físico con la apertura de la tienda en París suponía un cambio significativo en su estrategia comercial que ahora se ve empañado por esta polémica.

¿Qué consecuencias podría tener esta controversia para Shein?

El escándalo de las muñecas sexuales llega en un momento particularmente delicado para Shein, justo cuando la compañía intenta mejorar su imagen en Europa y adaptarse a una normativa cada vez más exigente. Las consecuencias podrían ir más allá de las multas económicas, afectando seriamente a la percepción de la marca entre los consumidores europeos.

Si bien la prohibición total de estos productos podría aplacar momentáneamente la indignación, el daño reputacional ya está hecho. La empresa deberá demostrar que cuenta con mecanismos efectivos para controlar lo que venden los comerciantes externos en su plataforma, especialmente considerando que otros gigantes del comercio electrónico se enfrentan a desafíos similares con la moderación de contenidos inapropiados.

Para los analistas del sector, este episodio podría marcar un punto de inflexión en la forma en que las autoridades europeas supervisan a las plataformas de comercio electrónico asiáticas, estableciendo precedentes regulatorios más estrictos en un mercado donde la competencia es cada vez más feroz y las exigencias en materia de protección al consumidor son crecientes.