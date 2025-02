España, destino preferido de estudiantes estadounidenses: ¿Puede cambiar con Donald Trump?

España es uno de los destinos preferidos por los estudiantes estadounidenses que buscan una formación de calidad a mejor precio que en su país.

Más de 21.000 estudiantes de EE.UU. cursan cada año programas anuales o semestrales que aportan cerca de 595 millones de euros al PIB, pero esta movilidad ¿podría verse afectada con la nueva política regulatoria y arancelaria de Donald Trump?.

El flujo de estudiantes ha crecido en los últimos años, y el alumnado procedente de programas Study Abroud (de llegada de estadounidenses) supone más de 64.000 al año, contabilizando los casi 43.000 que llegan cada verano.

La buena relación calidad-precio de los estudios, el atractivo cultural (lingüístico, gastronómico o turístico), la seguridad y la localización geográfica hace que España sea su tercer destino favorito, por detrás de Italia y Reino Unido.

¿Cómo pueden afectar las políticas de Donald Trump?

"Si hay una guerra arancelaria afectaría a todo" señala a EFE el profesor de ESADE y director de EsadeGeo, Ángel Saz, que incide en que un clima comercial "con una visión menos global puede conducir a una menor reciprocidad con Europa", y por tanto con España.

Sin embargo, recalca que la anterior administración de Trump (2017-2021) fue "bastante positiva" para las escuelas de negocio internacionales, que captaron "a muchos estudiantes que no podían ir a Estados Unidos", algo que podría volver a suceder con las trabas migratorias a países Latinoamericanos.

También el endurecimiento de los aranceles a China puede tener consecuencias: "Los chinos que priorizaban EEUU ya no lo hacen", señala Saz, al tiempo que considera que hay "muchos norteamericanos que buscan no solo calidad y talento sino también contextos y realidades que no tienen en EEUU".

"Y esto puede pasar aún más con Trump, cuya administración tiene visos de ser dura con las universidades americanas que ve como polos de liberales", puntualiza. Recuerda que en su anterior mandato retiró financiación estatal a universidades públicas.

La coordinadora de la Asociación de Programas Norteamericanos en España (APUNE), Bárbara García, afirma a EFE que "la política de Trump puede influir como cualquier normativa que afecte a los requisitos de entrada y salida de los países", pero incide en que "los convenios entre universidades suelen ser estables y gozar de autonomía".

García recalca que la concesión de visados sigue al alza: los emitidos por los Consulados españoles en EEUU experimentaron un crecimiento del 127 % desde junio de 2022 a junio de 2023.

Barreras administrativas

Sin embargo, la investigadora de APUNE lamenta la excesiva burocracia que hace perder hasta un 10 % de las movilizaciones de estudiantes americanos, y advierte de los largos plazos de tramitación de los visados de estudios.

El profesor de ESADE también señala que los precios de los grados en España son "una cuarta o quinta parte" de los estadounidenses. Por otra parte, los expertos educativos avisan de que existe "mucha preocupación" por la implantación de una nueva Ebau para estudiantes no comunitarios.

"Me encanta España y todo es mucho más barato que en Nueva York", comenta Anastasia, una estudiante de 21 años que cursa un programa semestral en la Facultad de Economía de la Universidad Carlos III y que, en una charla con EFE, explica que viene de la Universidad de California.

El impacto económico

El impacto económico de los estudiantes estadounidenses en España es de unos 595 millones de euros. Cada año 1.600 jóvenes estudian un curso académico con una matrícula media de 8.000 euros y otros 19.800 hacen estudios semestrales. Cerca de 42.800 programas de verano.

Solo en alojamiento, seguros médicos, transporte y ocio aportan hasta 126 millones de euros al PIB. Un importe al que se deberían sumar otros 51 millones procedentes de los llamados programas 'Auxiliares de Lengua y Cultura de América del Norte' (NALCAP), que ofrecen a estudiantes y graduados universitarios de Estados Unidos y Canadá convertirse en asistentes de inglés en los colegios.

Otros muchos cursan másteres, un nicho de negocio en crecimiento ya que solo el 2 % de los estudiantes internacionales en estos programas proceden de EEUU y Canadá.

El papel de las instituciones españolas

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) también recibe a unos 60 estudiantes estadounidenses al año, un "dato estable", según señala a EFE la vicerrectora adjunta de Internacionalización, María Lourdes del Castillo.

Por otra parte, el director de Industrias Creativas del ICEX, Erik Rovina, destaca que bajo la marca 'Study in Spain' trabajan desde hace 30 años con ferias y promociones digitales en redes y plataformas.

Incide en las Feria NAFSA (Association of International Educators) y ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages), esta última "en la que más de la mitad de los profesores que acuden son de enseñanza de español".