El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: estos son los días de permiso remunerado a los que tienes derecho si hay restricciones de movilidad

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ya es uno de los más graves registrados en España desde los setenta. Este suceso, además del número de víctimas, heridos y consecuencias emocionales, también ha paralizado la red de transportes en la zona. Así, el corte de la línea de alta velocidad Madrid - Andalucía afecta a miles de viajeros cada día; muchos de los cuales necesitan desplazarse por motivos laborales. Pero ¿qué dice el Estatuto de los Trabajadores en estos casos?

Desde 2024, los empleados tienen reconocido un nuevo derecho laboral: el conocido como 'permiso climático' remunerado. Gracias a esta medida es posible disponer de hasta cuatro días libres al año, cobrando el 100% del salario, siempre y cuando sea imposible acceder al puesto de trabajo por causas de fuerza mayor. Así lo establece el artículo 37.3, apartado 'g', del Estatuto y puede ser de aplicación en el caso de que existan restricciones de movilidad.

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre las restricciones de movilidad?

En concreto, el texto sostiene que "la persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración", durante un período máximo de "cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo". Esto es así "como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso".

Por lo tanto, los trabajadores que se hayan visto afectados por el corte de la línea Madrid - Andalucía podrán contar con este permiso excepcional, sin renunciar a su sueldo. "Transcurridos los cuatro días, el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de la posibilidad de la empresa de aplicar la suspensión del contrato de trabajo o una reducción de jornada derivada de fuerza mayor", prosigue el texto.

¿Se puede solicitar el teletrabajo en estos casos?

Finalmente, "cuando la naturaleza de la prestación laboral sea compatible con el trabajo a distancia y el estado de las redes de comunicación permita su desarrollo, la empresa podrá establecerlo, observando el resto de las obligaciones formales y materiales recogidas en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia; y, en particular, el suministro de medios, equipos y herramientas adecuadas", concluye el Estatuto de los Trabajadores.

Sobre este mismo asunto, se ha pronunciado la delegación andaluza de la Unión General de Trabajadores (UGT) a través de un comunicado. A su vez, ha hecho un "llamamiento a las empresas para que actúen con responsabilidad, evitando cualquier tipo de perjuicio a quienes no puedan desplazarse por causas ajenas a su voluntad y priorizando siempre la seguridad y protección de las personas trabajadoras".