Árbol, pastorcillo... ¿Cuál ha sido el peor disfraz que has llevado en una función de Navidad?

Los disfraces son en una pieza fundamental de las funciones navideñas del colegio. En España es difícil no conocer a alguien que en algún punto de su vida no se haya tenido que disfrazar, ya sea de un personaje del Belén (pastorcillos, animales y estrella de Oriente incluida), como Papá Noel (San Nicolás es, al fin y al cabo, otro de los protagonistas de diciembre) o incluso, del abeto navideño.

Algunos de esos disfraces, especialmente si los llevan los más pequeños de la casa, pueden resultar adorables, sin embargo, pasado el tiempo, no tienen tanto éxito y no son recordados con especial cariño por las personas que han tenido que sufrirlos.

Hemos salido a la calle para conocer cuáles son algunos de los peores disfraces navideños, que nos han hablado desde cuando les tocó hacer de San José a aquella vez que se improvisó un disfraz de Virgen María con una bufanda y una camiseta.

Cuestión de ejecución (y de un poco de talento)

En cuestiones de disfraces la ejecución del mismo es la fina línea que separa uno bueno, de uno decente y de uno malísimo que puede hacer que se recuerde como el peor disfraz navideño del portador. Porque la realidad es que la buena voluntad de crear y coser (o construir) un disfraz de cero no es sinónimo de tener la maña suficiente para llevarlo a cabo.

Y, aunque la intención también cuente, a veces es mejor comprar un disfraz ya hecho que ponerse manos a la obra en casa, aunque solo sea para poder asegurar los buenos resultados y el no ir dando el cante.

Pero que un disfraz sea malo no implica que con el tiempo no se pueda recordar para sacar una sonrisa en redes sociales. Y si no, que se lo digan a esta curiosa estrella navideña cuyo vídeo se hizo viral en TikTok, donde tiene más de 4,5 millones de visualizaciones.