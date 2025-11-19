Un experto advierte sobre las aceiteras rellenables en bares y restaurantes: "Las botellitas de aceite deben estar precintadas y, si tienen esto, significa que te están tangando"

En el año 2014 se prohibió el empleo de aceiteras rellenables en bares y restaurantes. El motivo, según lo establecido en el Real Decreto 895/2023, era "avanzar en la garantía de la calidad y autenticidad de los aceites puestos a disposición del consumidor final". Sin embargo, hay algunos negocios hosteleros que siguen sin implementar esta medida adecuadamente, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde entonces.

En el primer y único artículo del citado texto, se dispone la obligación para "los negocios del sector de la hostelería y la restauración", así como también para los sevicios de catering, de servir los aceites "en envases etiquetados y provistos de un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización".

Del mismo modo, "los envases que por su capacidad se puedan poner a disposición de los consumidores finales más de una vez, dispondrán además de un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado el contenido original", concluye el Real Decreto. No obstante, como indica el enólogo, sumiller y técnico de acetes, Alfredo López, a través de su perfil de TikTok (@pez.salvaje), "aún hay sitios que se creen que nos pueden engañar".

Un experto advierte sobre esto que podría aparecer en las botellas de aceite

"¿Tú sabías que está prohibido poner las aceiteras en los bares y restaurantes?", comienza a decir el experto. "Cuando te pides por la mañana la tostada con aceite, te pueden poner la botellita, pero no se puede rellenar". En este sentido, señala la importancia de observar un pequeño detalle. "Si te encuentras una bolita dentro de la botella es que es de relleno. Yo todavía sigo yendo a los sitios y digo: ¿será posible que se crean que me pueden engañar?".

Ahora bien, ¿qué significa exactamente esa bolita de la que habla el experto? En uno de los comentarios, un usuario de la red social agradece la información, al tiempo que asegura no ver la relación entre el aceite rellenado y la mencionada bolita. "Para rellenarlo, hay que empujar la bola y queda dentro", responde López.

Las aceiteras rellenables están prohibidas en los restaurantes

Además, suele pasar desapercibida porque "es bastante transparente". En cualquier caso, el sumiller advierte sobre la importancia de que sea una botella precintada. "Y fíjate bien, si tiene una bolita abajo, significa que te están tangando. A veces, es incluso relleno de un aceite bueno, pero oye, está prohibido", concluye finalmente.

Como se desprende del mencionado Real Decreto 895/2013, esta pauta "tiene como objetivo mejorar la imagen del producto, en particular de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas", además de "las marcas productoras consolidadas en el mercado". Por otro lado, "también tiene como finalidad informar mejor al consumidor sobre las características del aceite que se pone a su disposición". Por todo ello, es imprescindible que los establecimientos hosteleros sirvan únicamente botellas que no hayan sido reutilizadas, garantizando así la máxima calidad del aceite.