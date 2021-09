"No es un fraude": El aviso de la Seguridad Social que hace temblar a los autónomos

Si eres autónomo y recibes en los próximos días un correo electrónico de la Tesorería General de la Seguridad Social no lo borres ni archives como spam, pues su contenido es totalmente real. No se trata de uno de los habituales casos de pishing, un método utilizado por los ciberdelincuentes para que el usuario comparta sus datos personales o bancarios haciéndose pasar por una institución de confianza; si el e-mail llega desde la cuenta noreply@seg-social.es, conviene estar muy atentos a su contenido pues no se trata de ningún engaño.

La Tesorería de la Seguridad Social ha confirmado vía Twitter que está enviando un correo informativo a todos los autónomos "en materia de adeudos y cargos en cuenta" y recalca que "no es un fraude", con el objetivo de tranquilizar (más o menos) a los receptores de esta notificación.

La Tesorería está enviando un correo informativo a todos los #autónomos en materia de adeudos y cargos en cuenta. El remitente es noreply@seg-social.es. No es un fraude. pic.twitter.com/IN63bV0E2t — Información TGSS (@info_TGSS) September 30, 2021

Cualquier correo electrónico que llegue en nombre de la Seguridad Social pero con distinto remitente sí puede ir directamente a la papelera, pues lo más seguro es que se trate de una maniobra de los ciberdelincuentes para hacerse con información valiosa de los usuarios.

En estos casos conviene asegurarse de que el contenido es real antes de clicar en cualquier enlace sospechoso, y mucho menos descargar y abrir archivos o ejecutables adjuntos.