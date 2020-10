Así frena el Aplidin de Pharmamar la Covid-19

Según los resultados del ensayo clínico de fase 2 que testea la seguridad de Aplidín -cuyo principio activo es la plitidepsina- en Covid-19, el impacto que el producto de PharmaMar puede tener sobre la enfermedad ya es "prometedor".

El medicamento, que frena la carga viral en todo tipo de pacientes, se ha suministrado en varios hospitales españoles y se acaban de conocer los primeros indicios. En rueda de prensa, responsables de PharmaMar y de varios hospitales madrileños han avalado el fármaco anunciando que ya se está trabajando en la puesta en marcha de un estudio de fase 3, en el que se podrá medir su eficacia contra el coronavirus de manera definitiva.

En esa línea, en opinión de Pedro Lardete, neumólogo del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, "es un fármaco enormemente prometedor porque detiene bien la replicación viral". Por ese motivo, explicó, se debería utilizar en los casos de Covid que estén comenzando en su primera etapa.

A por la tercera fase

Para José Gimeno, vicepresidente de la Unidad de Virología de PharmaMar, se ha confirmado que el fármaco a logrado cumplir "el objetivo primario: las dosis empleadas son seguras".

Ha señalado, además, que la empresa ya está trabajando intensamente en el diseño de la fase 3, que probará la eficacia del medicamento contra la infección con los investigadores para, con posterioridad, hacerlo con las agencias reguladoras. Aunque no ha dado fechas para su inicio, sí ha expuesto: "No me imagino que los resultados de la Fase III no validen los principios de esta investigación".

En la mencionada rueda de prensa también estuvo Enrique Ruíz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid, quien enfatizó que "el 80,7 % de los pacientes tratados con Aplidín habían sido dados de alta médica el día 15 de hospitalización o antes, y un 38,2 % antes del día 8".

Efectos secundarios

Otro de los datos positivos que sus autores han destacado de este ensayo es que no ha tenido apenas efectos en los pacientes. Según han explicado, "únicamente han aparecido náuseas y vómitos que han podido controlarse".

Esto indica, según los expertos, que se puedan reducir los efectos secundarios que provoca la enfermedad: "Si curamos la infección de raíz, es probable que no se desarrolle ningún efecto secundario, aunque habrá que esperar", ha apuntado.

¿Qué es Aplidín?

Aplidin es un fármaco antitumoral basado en la plitidepsina, una molécula que los científicos han descubierto que reduce la carga viral y la Proteína C-reactiva (PCR) en los pacientes adultos con Covid-19 que necesitan ingreso hospitalario.

"En los pacientes tratados con este medicamento se ha observado un paralelismo notable entre la disminución de la carga viral, la mejoría clínica y la resolución de neumonía, así como caída de parámetros de inflamación", ha destacado la farmacéutica.

Asimismo, concluyen, "pasados 30 días tras el inicio del tratamiento, en la visita clínica programada, ninguno de los pacientes tratados con plitidepsina había desarrollado síntomas o signos derivados de la infección por Covid-19".