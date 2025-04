El funeral de Francisco deriva en un cara a cara vaticano entre Trump y Zelenski

Ciudad del Vaticano/El funeral del papa Francisco en la plaza de San Pedro permitió este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirse con el ucraniano Volodimir Zelenski, tras sus últimas desavenencias, y estrechar la mano a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen Unión Europea, en medio de su jaque arancelario.

Las exequias congregaron a 250.000 fieles que abarrotaron los aledaños vaticanos, así como a delegaciones y autoridades de más de 140 países de todo el planeta, entre estos unos cincuenta jefes de Estado o de Gobierno y una decena de reyes, príncipes y soberanos.

Por eso, la despedida de Francisco, el papa que acuñó el concepto alarmante de 'Tercera Guerra Mundial a trozos', devino en un breve e improvisado foro diplomático... teñido, naturalmente, por el luto.

Cumbre fúnebre

El gran protagonista fue Trump, que decidió viajar a Roma para despedir a este Papa con el que mantuvo notables diferencias, sobre todo en lo relativo a las políticas migratorias. Un abismo recordado en la homilía del cardenal decano, Giovanni Battista Re: Francisco siempre abogó por "construir puentes, no muros", resonó en la plaza.

Más allá del valor religioso, humano e histórico de este funeral, la pregunta más repetida era si el mandatario republicano vería o saludaría a Zelenski, presente en este rito y que desde días antes venía solicitando un encuentro.

La reunión al final se produjo, privada y breve, según confirmaron desde Kiev. Después, la Casa Blanca la calificó de "muy productiva".

El jefe de gabinete de Zelenski difundió una primera foto de esta cumbre insólita: ambos líderes, enfrentados en los últimos tiempos, aparecían sentados cara a cara, muy cerca y rodeados de la opulencia vaticana (con un monseñor que deambulaba de fondo).

Poco después se reveló otra en la que Trump y el ucraniano hacen corrillo junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

La confirmación llegó vía red social de Zelenski: "Una buena reunión. Hemos hablado mucho cara a cara. Esperamos resultados en todo lo que hemos cubierto. Proteger las vidas de nuestra gente. Un alto el fuego completo e incondicional. Una paz sólida y duradera que evite otra guerra. Una reunión muy simbólica que tiene potencial de resultar histórica, si se consiguen resultados conjuntos", dijo.

Tras el encuentro, Trump, amenazó con nuevas sanciones al mandatario ruso, Vladímir Putin, porque "demasiada gente está muriendo" en Ucrania y la situación le hace pensar que quizá su homólogo "no quiere parar la guerra".

"Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la 'banca' o 'sanciones secundarias'? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!", dijo en su red, Truth Social,.

Sobre la mesa está la urgente necesidad de poner fin a la invasión rusa y las negociaciones que Washington trata de abrir entre la Moscú de Vladimir Putin y la resistencia de Kiev, pero también un acuerdo sobre tierras raras que, por ahora, no se ha firmado.

Apretón de mano a Europa

Nada más llegar a la basílica vaticana, el magnate estadounidense con traje azul rindió tributo ante el féretro del papa junto a la primera dama Melania, católica y con la cabeza velada de negro.

Acto seguido salió a la Plaza de San Pedro para participar en los ritos funerarios y, en ese momento, se topó con la plana mayor de sus aliados en la Unión Europea (UE), en medio de los recelos recíprocos que ha suscitado su reciente pulso arancelario.

Aunque no hubo tiempo para demasiados prolegómenos, sí que pudo verse a Trump estrechando brevemente la mano a Ursula von der Leyen, vestida de luto.

El presidente estadounidense se encontraba sentado en la primera fila, a la derecha del ataúd de Francisco, en un orden que el rígido protocolo de la Santa Sede establece en base al rango del dignatario y siguiendo el orden alfabético de los países en francés.

Esta regla quiso que Trump tuviera a pocos metros a Macron, solo separados por un pequeño hueco entre los bancos y por el presidente finés, Alexander Stubb. Luego, durante la misa, ambos mandatarios del G7 se dieron la paz.

A poca distancia, también en primera fila, también se encontraba Zelenski, en esta ocasión vestido con chaqueta y camisa negra (la ropa militar que normalmente viste, por la guerra que sacude su país, suscitó la "emboscada" de febrero en el Despacho Oval).

Dos asientos a la izquierda de Melania Trump, al rey de España, Felipe VI, y doña Letizia, que encabezaban la delegación española.

El papa Francisco, fallecido el pasado lunes con 88 años, ha sido despedido con este funeral que ha congregado a al menos 250.000 fieles en la plaza de San Pedro e inmediaciones vaticanas.

El rito terminó con el traslado del féretro a la basílica romana de Santa María La Mayor, donde Francisco eligió su sepultura, aunque la política del mundo seguía girando, con otras reuniones vespertinas entre Zelenski, Macrón y Von der Leyen.