El futbolista Chicharito Hernández lanza un polémico mensaje sobre las mujeres: "Están erradicando la masculinidad"

El futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández ha desatado una intensa controversia en redes sociales tras compartir un mensaje considerado machista en Instagram. En su publicación, el delantero afirma que "las mujeres están fracasando" y las acusa de estar "erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible".

En el controvertido texto, Hernández dedica varias líneas a lo que él considera debe ser el papel de la mujer en la sociedad actual. El deportista insta al género femenino a "encarnar su energía femenina, cuidando, nutriendo", además de "multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres", según se lee en la publicación que ha generado miles de reacciones.

El mensaje continúa con una serie de recomendaciones donde el futbolista sugiere a las mujeres: "No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas".

La crítica se extiende también a los hombres

En su publicación, 'Chicharito' no solo se dirige al público femenino. También dedica parte de su mensaje a los hombres, a quienes señala por "fallar en la falta de compromiso" y por "poner a nuestra pareja a lo último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables".

El futbolista mexicano reconoce que existe un "miedo a hablar y expresarnos verdaderamente" entre los hombres debido a que, según él, "están tratando de erradicar la masculinidad". Sin embargo, concluye su mensaje afirmando que "muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas".

Esta no es la primera vez que el deportista genera controversia por sus declaraciones en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores que siguen de cerca tanto su carrera deportiva como sus opiniones personales sobre diversos temas sociales.