El globo de papel más grande del mundo cumple 149 años tras un curso en tierra en Betanzos

El globo de papel más grande del mundo cumplirá este viernes, si las condiciones meteorológicas lo permiten, 149 años en Betanzos (A Coruña) tras haber quedado en tierra el curso pasado por no haberse fabricado a tiempo, con una polémica política entre el Ayuntamiento y la familia Pita. Las fiestas de San Roque, en Betanzos, tienen como evento principal cada 16 de agosto el lanzamiento de un globo, con una serie de motivos dibujados específicos en cada edición. Sin embargo, en 2023 no hubo globo por causas que no fueron aclaradas, si bien en aquel momento se enzarzaron en una polémica política la alcaldesa, María Barral (PSdeG), y el exconselleiro de Fraga, candidato del PPdeG y nieto de Claudino Pita, que inició la tradición, Jaime Pita.

La Fundación Globo de Betanzos, que incluye al Ayuntamiento y a la familia Pita, alegó que una falta de previsión impidió fabricar el aerostato a tiempo, si bien nunca se concretaron los motivos ni las responsabilidades, aunque ambas partes se culparon.

Este año, en cambio, el globo ya está fabricado, con un proceso que empezó el pasado mes de junio y que lo deja listo para su lanzamiento en la noche del viernes al sábado, si las condiciones atmosféricas acompañan -la tradición establece que son fechas alternativas el 18 o el 25, cuando es la última oportunidad antes de destruirlo si no sale-.

El viernes saldrá del cine Alfonsetti, donde se empezó a construir por sus grandes dimensiones, y se hinchará junto a la iglesia en la plaza de los hermanos García Naveira.La tradición del globo de Betanzos fue instaurada por el albardero Claudino Pita en 1875, y desde entonces sus descendientes cumplen cada año con su homenaje a San Roque en su festividad.

El aerostato, de 25 metros de alto por 50 de circunferencia, es construido artesanalmente por la familia Pita -ahora a través de la Fundación Globo de Betanzos- que coloca uno a uno los 160 kilogramos de papel del que está compuesto el globo hasta dar forma a 16 cuarterones, pegados con ungüento especial, una mezcla a base de harina de centeno macho, cocida con agua que un antepasado de la familia, Lucas Pita, utilizaba ya para tratar el cuero en sus labores como albardero.

En la boca del aerostato, separado tras un aro de madera, un cesto de alambre alberga otro de los secretos del aparato: un fuego encendido con una mecha mezcla de paja y aceite que, debido a la diferencia de temperatura, impulsa el globo "a merced de los vientos", como dejó escrito Álvaro Cunqueiro.

Los globos de papel son una tradición medieval en esta localidad gallega; los libros de historia dicen que la invención de estos aerostatos corresponde a los chinos, en Occidente su llegada se debió a Marco Polo y, supuestamente, uno de sus ayudantes fue quien introdujo en Betanzos la pasión por estos artefactos.

Durante el siglo XIX las celebraciones y acontecimientos que allí tenían lugar, como la visita del repuesto rey Fernando VII, se conmemoraban con el lanzamiento de uno de estos globos. Hasta 1875. Desde entonces, y excepto en contadas ocasiones -con motivo principalmente de la Guerra Civil y también en 2020 y 2021 por la pandemia-, la familia Pita ha velado por el cumplimiento de la tradición.