El Gobierno crea el grado de dependencia extrema para atender 24 horas a pacientes con ELA

El Gobierno crea el grado III+ o de dependencia extrema que da derecho a los pacientes con ELA al acceso a servicios especializados y garantiza la atención intensiva y personalizada las 24 horas del día a personas con dependencia total por enfermedades de alta complejidad y carácter irreversible.

El real decreto que aprueba este martes el Consejo de ministros para el "cumplimiento íntegro" de las medidas de la ley ELA contempla una financiación de 500 millones de euros para reforzar el actual sistema de dependencia y atender 24 horas a estas personas.

El grado III+ de dependencia extrema reconoce un nuevo derecho subjetivo a cuidados intensivos para los pacientes con ELA y de otras enfermedades de alta complejidad y carácter irreversible y garantiza atención especializada y supervisión 24 horas al día, incluyendo apoyo respiratorio y para la deglución.

Según explica el Gobierno, la adaptación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) reconoce por primera vez de forma específica la realidad de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y carácter irreversible e impulsa un modelo de atención intensiva y personalizada, con una ratio estimada de cinco profesionales por persona beneficiaria.

De esta forma, se facilita el acceso a servicios especializados de aquellas personas que padecen procesos caracterizados por la no existencia de un tratamiento curativo específico, el poco tiempo de supervivencia desde el momento del diagnóstico, la rápida evolución hacia un alto nivel de discapacidad y dependencia y la necesidad de integrar cuidados complejos sanitarios y sociales.

Para el Ejecutivo, el decreto supone un salto cualitativo en la protección social, al reconocer nuevas realidades de vulnerabilidad extrema y responder con un sistema más ágil, personalizado y centrado en la dignidad de las personas.

Fuentes del Gobierno inciden en que con esta partida económica y de la propia norma "se cumple en tiempo y forma" con el mandato de la ley ELA de adaptar el sistema de la dependencia a las necesidades de las personas con ELA u otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, a la vez que se garantiza la financiación necesaria para ello.