El gran apagón de España a través de la prensa internacional: "'Cuando nada más funciona"

"En medio de la oscuridad, las soluciones improvisadas y los rumores provocan una calma inusual", narra el medio alemán Franffurter Allgemeine. Así comienza, según este periódico, el apagón que vivió España el pasado lunes 28 de abril. Había amanecido entonces como otro día cualquiera, al abrigo de un radiante sol primaveral; pero todo cambió alrededor de las 12:30 horas, cuando un corte eléctrico masivo paralizó la vida cotidiana. Aquella escena recordaba ligeramente al primer día de confinamiento por el Covid-19.

"La respuesta es 'nada'. En España, ya no pasa 'nada'", prosigue el mismo artículo. Titulado 'Cuando nada más funciona', es solo uno de los ejemplos que nos ha dejado la prensa internacional; pequeña muestra de cómo se ha percibido en otros lugares del mundo lo que sucedía mientras estábamos "a oscuras". Ahora que el suministro eléctrico ha regresado en un 99%, parece casi lejana la ausencia de luz e Internet, el caminar a ciegas en un mundo cada vez más digitalizado.

Reacciones de la prensa internacional ante el apagón

Noticia sobre el apagón de España en un periódico alemán / Franffurter Allgemeine

"Un apagón generalizado afecta a España y Portugal", titula The New York Times en un artículo que pone de manifiesto uno de los grandes problemas ante esta situación. "El apagón afectó a infraestructuras críticas, como los aeropuertos, y causó interrupciones en el transporte de ambos países". Asimismo, hace referencia a declaraciones de dirigentes políticos sobre las posibles causas que, según el medio, aún no están claras.

Tal vez uno de los más directos y sensacionalistas sea el titular del periódico británico The Times: "Trenes parados y grifos sin agua por el corte de luz en la península Ibérica". En el texto, explican que decenas de millones de personas se han visto afectadas por el apagón y que el gobierno español ha declarado el estado de emergencia.

En la misma línea, el diario económico Financial Times publica un artículo titulado "España declara el estado de emergencia tras un gran apagón". El cuerpo de la noticia informa sobre las inevitables horas que, para miles de personas, continuarían con la puesta de sol. "Muchos se enfrentan a una noche sin electricidad, tras el corte de la red ferrovaria, los semáforos y las conexiones móviles, todo ello por un misterioso apagón".

"¿Hay radios? Apresúrense a comprar suministros"

Noticia sobre el apagón en Madrid / The Guardian

Como toda la prensa internacional que ha seguido de cerca el cuentagotas informativo, el periódico británico The Guardian ha publicado varias noticias relacionadas. "Un gran apagón provoca el caos en España y Portugal", es el título de un reportaje en vídeo y la primera toma de contacto. "¿Hay radios? ¡Apresúrense a comprar suministros en Madrid tras el apagón!", titula en otro artículo, donde añaden que, pese a estar las luces apagadas, "la vida continúa para las familias y las empresas de la capital española".

Ahora que el suministro eléctrico ha regresado a la mayoría de los hogares españoles, el cambio de perspectiva supone un giro de guion. "España sale de la oscuridad: el 99% de la red se restablece", comunica el medio italiano La Repubblica. "La circulación ferroviaria se reanuda, pero el metro de Madrid permanece cerrado. Felipe preside una reunión de urgencia en La Moncloa".

Por su parte, Le Monde recoge algunas citas en una de sus últimas publicaciones. "Un apagón masivo causa estragos en España y Portugal: 'Es una locura sentirse tan vulnerable'". Precisamente, los efectos de lo sucedido aún se respiran en el ambiente. "Largas colas", "supermercados cerrados", "caos" son algunas de las expresiones más repetidas en las portadas de la prensa internacional. Mientras tanto, las autoridades todavía buscan esclarecer las causas. Algo que también se plantean desde el diario francés 'Le Figaro'. "Tras el apagón que sumió a España en la oscuridad, todavía se esperan explicaciones. ¿Temperaturas anormales? ¿Ciberataque? ¿Superproducción?". Y una respuesta que permanece en el aire.