La Guardia Civil intercepta en Teruel a conductor de transporte escolar drogado

La Guardia Civil de Teruel ha interceptado a un conductor de transporte escolar que circulaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes en la carretera A-232. El vehículo, que cubría la ruta entre Sarrión y la capital turolense, transportaba a 58 personas cuando su capacidad máxima autorizada era de 55 plazas, según ha informado la Comandancia a través de un comunicado oficial.

La actuación se produjo tras recibir el aviso de un particular, lo que motivó que agentes de Tráfico establecieran un control de verificación de las condiciones de seguridad del autobús en el kilómetro 1 de la mencionada vía, a las afueras de La Puebla de Valverde. Durante la inspección, los agentes comprobaron que 45 de los ocupantes eran menores de edad que se dirigían a centros escolares, encontrándose tres de ellos sentados en las escaleras de acceso al vehículo, con el consiguiente riesgo para su seguridad.

Positivo en pruebas de detección

Al realizar las pruebas preceptivas de control, el conductor arrojó un resultado positivo en el test de drogas. La muestra salival recogida evidenció la presencia de marihuana (THC) y cocaína en su organismo, lo que constituye una infracción tipificada como muy grave según el Reglamento General de Circulación.

Sanciones e inmovilización del vehículo

Las autoridades formularon las correspondientes denuncias por los hechos detectados. La conducción bajo efectos de estupefacientes conlleva una sanción económica de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir, mientras que el exceso de ocupación se considera una infracción leve que supone una multa de 100 euros. Como medida de seguridad inmediata, los agentes procedieron a la inmovilización del autobús hasta la llegada de otros vehículos enviados por la misma empresa transportista para completar el trayecto escolar. Los menores permanecieron bajo custodia en el lugar hasta ser trasladados adecuadamente a sus destinos.