Si hablamos de Enrique Jordá Brasé, quizás no nos suene de nada. Sin embargo su aporte fue esencial en el mundo textil ya que inventó las máquinas que le permiten poner el elástico a calzoncillos, bragas y calzoncillo; a parte de todo esto fue el pade del hiperfamoso ex actor, director y productor porno Nacho Vidal( Ignacio Jordà González es su nombre real). Enrique Jordá fue un brillante ingeniero industrial cuyo ingenio transformó la industria textil. Sus creaciones no solo introdujeron cambios revolucionarios en la producción de ropa interior y calcetines, sino que también generaron una fortuna que posicionó a su familia como una de las más adineradas de su época.

Entre sus contribuciones más importantes, destacan: Máquinas para integrar cintas elásticas: Jordá diseñó dispositivos que permitieron colocar elásticos en prendas básicas como calzoncillos, bragas y calcetines, este avance fue crucial para la comodidad y la funcionalidad de estas prendas; Dispositivos guía-cintas (1974): Herramientas esenciales para el control de cintas textiles, fundamentales en la producción masiva y disposición de control para máquinas de pasamanería (1975), que facilitó el manejo preciso de materiales textiles en procesos automatizados.

Gracias a estas innovaciones, la industria textil pudo modernizarse. Los elásticos en calzoncillos, bragas y calcetines, que hoy damos por sentados, eran hasta entonces un reto técnico. Los inventos de Jordá no solo mejoraron la calidad de estos productos, sino que también permitieron fabricarlos a gran escala, reduciendo costos y democratizando su acceso.

Imagen completa de las patentes / Patentados

Un Legado de Éxito Económico

El impacto económico de sus patentes fue tan grande que Enrique Jordá Brasé logró generar enormes beneficios, consolidando a su familia como una de grandes recursos. Este éxito financiero no solo reflejó el valor de sus inventos, sino también su capacidad para revolucionar un mercado global. Aunque su fama hoy suele estar vinculada a su relación con Nacho Vidal, Enrique Jordá Brasé dejó un legado industrial que sigue vigente. Su trabajo es un recordatorio del poder de la innovación para mejorar la vida diaria, desde los productos más básicos hasta la creación de riqueza para las generaciones futuras.