Un hombre con problemas mentales prendió fuego al autobus en el que murieron seis personas en Suiza

Una mujer deja un ramo de flores en memoria de las víctimas en el lugar donde el martes ardió un autobús en Kerzers (Suiza).

Las investigaciones preliminares sobre el incendio del martes de un autobús de transporte público en Suiza, en el que murieron seis personas, apuntan a que la tragedia fue provocada por un hombre "marginal" y "desequilibrado", que también falleció, según informó el procurador general del cantón de Friburgo, donde ocurrió el hecho.

Seis personas resultaron muertas y cinco heridas -entre ellos un socorrista- al incendiarse completamente un autobús de los conocidos en Suiza como "postales" en la localidad de Chiètres.

Las víctimas tenían aproximadamente entre 17 y 65 años, según los datos comunicados por la policía.

Aunque se desconoce si hubo un móvil concreto, las autoridades prácticamente han descartado la hipótesis del terrorismo.

En una rueda de prensa, el procurador Raphael Bouroquin señaló que por ahora se sabe que el sospechoso era un hombre de alrededor de sesenta años, de origen suizo y que vivía en el cantón de Berna, capital administrativa de Suiza.

Según un testigo que ha podido ser entrevistado en el marco de la investigación, el hombre subió al autobús con una bolsa y mostraba un comportamiento algo extraño. Después de un rato "se roció con un producto inflamable y se prendió fuego", señaló Bouroquin.

El presunto autor era conocido "en el medio médico", pero no en el criminal, agregó la autoridad, corrigiendo así informaciones que habían aparecido en la prensa local, y su familia había reportado su desaparición.

El comandante de la policía cantonal, Philippe Allain, explicó que se están analizando todas las fuentes que pueden permitir explicar cómo se desarrollaron los hechos, incluidas imágenes de las cámaras de seguridad, análisis de ADN y revisión de eventuales cuentas en redes sociales.

La policía no pudo indicar con certeza cuántas personas lograron escapar y cuántos pasajeros subieron y bajaron del vehículo mientras el supuesto responsable estaba en el mismo.

Los autobuses postales suizos -reconocidos por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos utilizada para avisar en las curvas cerradas- son un servicio de transporte icónico en el país, que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas.

Este servició se creó hace más de un siglo para repartir la correspondencia, de ahí su nombre.