Ibai Llanos organiza su propia versión del Juego del Calamar: cómo participar

El Juego del Calamar, serie coreana de 2021 que tuvo un gran éxito internacional en la plataforma Netflix, está a punto de estrenar su segunda temporada. Con motivo del lanzamiento de la nueva entrega, que será el 26 de diciembre, el exitoso streamer Ibai Llanos va a emular la serie con un gran evento inspirado en el formato imitando la dinámica.

"KFC en colaboración con Netflix, van a recrear el Juego del Calamar en la vida real pero tranquilos, no habrá ningún afectado, ni ningún lesionado, ni ningún herido". Afirmaba Ibai a través de un mensaje en redes sociales, refiriéndose al origen sangriento y violento de la serie.

Ibai también afirmó que este acontecimiento será de gran calidad: "Imaginaos el nivel de detalle que debe haber porque está Netflix detrás de este evento". El evento se celebrará el jueves 19 de diciembre en la Caja Mágica de Madrid y se podrá seguir en el canal de Twitch de Ibai Llanos a las 20:00 hora española.

456 participantes y un premio de 27.000 euros

A diferencia de otros eventos organizados por Ibai, donde los participantes suelen ser otros creadores de contenido, en este caso del Juego del Calamar los concursantes serán anónimos. "Solamente vais a participar vosotros, es decir, no hay ningún streamer, no hay ningún amigo mío, no hay ningún exfutbolista, no hay nadie de la Kings League, no, solo para la gente que quiera participar".

En el evento habrá un total de 456 participantes, los que competirán además por un premio de 27.000 euros. El vencedor lo hará en pruebas en las que como el propio streamer ha dicho: "Ser un poco listo, ser un poco inteligente, tener un poco de habilidad".

Cómo participar en El Juego del Calamar de Ibai

Para conseguir participar en la competición, el paso previo es apuntarse en este enlace, donde hay que rellenar un formulacio y mandar un vídeo de 30 segundos argumentando qué harías con el premio. En las próximas horas se irán confirmando los participantes oficiales del evento que se realizará el 19 de diciembre en Madrid.