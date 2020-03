Idris Elba, positivo por coronavirus

El actor británico Idris Elba, de 47 años, anunció que ha dado positivo en la prueba del nuevo coronavirus, aunque asegura que por ahora no ha desarrollado síntomas y se siente bien.

En un mensaje en Twitter, el actor de series cinematográficas como Los Vengadores o televisivas como The Wire informó de que ha permanecido aislado desde que descubrió que podía haber estado expuesto al virus.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ