Seis meses dura la inmunidad frente a la Covid de las vacunas de Pfizer y Moderna

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine ha señalado que los anticuerpos que llevan la vacunas de Moderna y Pfizer podrían durar hasta seis meses tras administrarse la segunda dosis en las personas.

Hay estudios que han apuntado que se ampliaría esa inmunidad más allá de los seis meses y han determinado que se necesita una dosis de refuerzo para extender la duración y la amplitud de la actividad contra la variantes emergentes como son la británica, la sudafricana o la brasileña, entre otras que circulan por el mundo.

Según la investigación, la vida media de los anticuerpos fue de más de 100 días, calculado con unas tasas de deterioro que disminuyen con el paso del tiempo. Después, las estimaciones de la vida media de los anticuerpos neutralizantes en los modelos fueron de hasta 173 días para la neutralización de pseudovirus y 68 días y 202 días para neutralizar los virus vivos.

Asimismo, hay que recordar que la eficacia en las vacunas de Moderna y Pfizer supera el 90 por ciento en la prevención de la enfermedad por coronavirus y que la actividad de los anticuerpos de las dosis administradas se mantuvo alta en todos los grupos de edad hasta el día 209. Por lo tanto, van a proteger contra la enfermedad durante un largo período de tiempo.

Posibilidades de cara a los próximos meses

En medio del proceso de vacunación, con investigaciones abiertas acerca de algunos casos de trombos en las vacunas de AstraZeneca y Janssen, el retraso que ha existido en el envío de las dosis en los primeros meses del año y la aprobación de otras vacunas como la de CureVac, las posibilidades que se abren según este estudio habrá que seguir investigándolas.

Hay que recordar que para la pauta completa se necesita administrar las dos dosis de Pfizer y Moderna para que se consiga la inmunización en una persona.

En el caso de la de Johnson&Johnson, solamente hace falta un pinchazo. Ante esta situación y las variantes del coronavirus que pueden estar afectando a la inmunización según algunas investigaciones, hay científicos que han apuntado que habría que poner otra dosis a la población para que no haya una gravedad importante si hay un contagio de la enfermedad.

Otros investigadores han señalado que habrá que seguir vacunándose hasta que el coronavirus se convierta en una enfermedad común e, incluso, temporal. Es decir, siguen apareciendo interrogantes a la hora de la eficacia de la vacunas y de la durabilidad de los anticuerpos en las personas. Asimismo, hay voces que han pedido que se investigue en posibles medicamentos para aliviar a los enfermos que se encuentran en los hospitales para poder tener otro frente contra el que luchar contra la enfermedad.