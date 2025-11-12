Una joven descubre en Japón un bar que emite Canal Sur en directo: "Un andaluz nace donde quiere"

Dicen que España está en todas partes, pero ni la mismísima Carla, una turista andaluza que paseaba tranquilamente por Osaka, se esperaba tropezar con un pedacito de Andalucía en pleno Japón. La joven relató su hallazgo en su perfil de TikTok: “He pasado por delante y de repente, estaba escuchando a gente hablando español”. Lo que no imaginaba es que, al entrar, se encontraría con el telediario de Canal Sur en directo en una pantalla japonesa.

El local en cuestión se llama “Bar Bodeguita Café”, y es un auténtico homenaje a la cultura española con acento andaluz. No falta detalle: una guitarra española colgada de la pared, sombreros de paja, jamón ibérico, botellas de Tío Pepe, ilustraciones taurinas y, además, cerveza Mahou bien fría. En la carta, una cuidada selección de vinos españoles, entre los que destaca —cómo no— el vino de Jerez.

La fachada, pintada con los colores rojo y amarillo, deja claro desde la puerta que allí dentro se respira puro espíritu español. Pero el detalle que más ha sorprendido a los usuarios de redes es que el dueño es un japonés de Osaka que, según cuenta, ha viajado a España 28 veces y habla español con fluidez. Todo un embajador de la cultura andaluza en el país del sol naciente.

El vídeo de Carla se ha hecho viral y ha desatado una ola de comentarios. Entre las respuestas más populares se pueden leer mensajes como “un andaluz nace donde quiere”, “seguro que hay una peña bética por allí”, “el primo de Juan y Medio” o el ya clásico “que ponga Cruzcampo, por favor”.