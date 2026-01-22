Julio Iglesias publica mensajes de WhatsApp enviados por sus exempleadas para defenderse de la denuncia

Julio Iglesias ha difundido en su perfil de Instagram mensajes de WhatsApp que recibió de dos exempleadas que le han denunciado por presuntas agresiones sexuales, con el fin de demostrar la "falsedad de las acusaciones". Esta acción forma parte de su respuesta a la Fiscalía, que, según el artista, "no le permite ejercer la defensa" al no facilitarle el acceso formal a la denuncia.

Comunicado reciente de Julio Iglesias / Instagram

En un comunicado publicado en la citada red social, Iglesias justifica la publicación de estas conversaciones como el "único medio" para "ejercer legítimamente" su derecho a la defensa y "dejar constancia de los hechos denunciados" tras la negativa de la Fiscalía. El cantante subraya que "la evidencia es clara" y que los mensajes enviados por las denuncianates durante su etapa laboral y tras finalizarla "demuestran que la información difundida carece de veracidad".

Mensajes publicados por Julio Iglesias / Instagram

Iglesias también critica que "es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas" y añade que "todo tiene un límite". Por ello, insiste en la necesidad de "desenmascarar estas falsedades y contar la verdad". Como ejemplo, ha adjuntado varios pantallazos de supuestos mensajes de sus exempleadas fechados en los años 2021, 2022 y 2023.

Reclamación de la denuncia ante la Fiscalía

De manera paralela, el artista ha solicitado formalmente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le facilite una copia de la denuncia por presuntas agresiones sexuales en su contra, calificando como "insólito" que no disponga de ella. Según un escrito, su representación legal señala que es una "paradoja" que el único interesado que no conoce la denuncia sea el propio Iglesias, algo contrario al "ordenamiento jurídico constitucional" español.

Este documento complementa la negativa de la Fiscalía a admitir la personación de Iglesias en las diligencias de investigación preprocesales, denegación comunicada después de que su abogado solicitara personarse y que se archivaran las diligencias por falta de jurisdicción española para conocer los hechos.

El cantante, por su lado, expresó el pasado viernes en Instagram que las acusaciones son "absolutamente falsas" y que le causan "una gran tristeza", añadiendo que "nunca había sentido tanta maldad". También advirtió que aún conserva "fuerzas para que la gente conozca toda la verdad" y para defender su "dignidad ante un agravio tan grave".

Detalles de la denuncia y la investigación

Según una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión Noticias llevada a cabo durante tres años, una de las exempleadas denuncia haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias y relata episodios de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos se habrían producido en 2021, cuando la denunciante tenía 22 años.

La investigación se basa en entrevistas con 15 exempleadas del servicio doméstico y otras profesionales que trabajaron con el cantante desde 1990 hasta 2023 en propiedades ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. La trabajadora que denunció las penetraciones asegura que Iglesias, que contaba con 77 años en ese momento, la llamaba frecuentemente a su habitación tras finalizar la jornada laboral y que esta situación se repetía casi todas las noches.

Además, relata que "me sentía como un objeto, como una esclava" y que muchos de estos encuentros ocurrieron en presencia de otra empleada con un rango superior en la jerarquía del servicio doméstico. La investigación señala la existencia de condiciones de aislamiento, conflictos laborales y tensión generada por el carácter irascible del cantante.

Las dos extrabajadoras que denunciaron agresiones sexuales fueron entrevistadas repetidamente durante más de un año y sus testimonios resultan "consistentes y estables", de acuerdo con la publicación, que además destaca la existencia de numerosas pruebas documentales que acompañan dichas declaraciones, tales como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados e informes médicos.

Los episodios denunciados habrían ocurrido en las residencias de Iglesias situadas en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas), supuestamente con el conocimiento de las encargadas del hogar y responsables de la contratación del personal, según relatan las propias exempleadas.