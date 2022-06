¿Es legal hacer un meme de una persona sin su permiso?

Los memes pululan por la red de manera viral, e incluso existen numerosas modificaciones y opciones de la misma imagen para que dispongamos de todo un arsenal para expresar nuestro estado de ánimo o todo aquello que deseemos. Porque en eso consiste la cultura de los memes, una nueva manera de comunicación, mucho más efectiva y directa, la cual solo implica el uso de memes ya creados y con los que decir exactamente lo que pensamos.

Si buscamos el nombre de cualquier personaje público en las redes sociales, seguramente el buscador nos devuelva información reciente o de relevancia de dicha celebridad, pero también encontraremos numerosos memes asociados a cualquier circunstancia propia de dicha persona o que pueda servirnos para un futuro. No obstante, hacer uso de la imagen de una persona para crear nuestro propio meme y pasar un buen rato puede acarrearnos algún que otro problema con la justicia. Esto es todo lo que debes saber sobre la legalidad de la cultura del meme.

¿Puedo hacer un meme de una persona sin su permiso legalmente?

Uno de los casos más mediáticos sobre memes, a nivel jurídico, sucedió en Turquía. Bilgin Çiftçi publicó un meme, realizado por él mismo, donde se veía al presidente del país, Recep Tayyip, como Gollum, el archiconocido personaje de El señor de los anillos. El meme consistía en una foto de ambos para ratificar el parecido entre presidente y personaje. Las felicitaciones le llovieron pero a Bilgin Çiftçi le salió bastante cara la broma. Médico de profesión, fue despedido del Instituto de Salud Pública de Turquía después de varios años trabajando en este lugar.

Además, Bilgin Çiftçi fue acusado de dos años de cárcel y el tribunal finalmente lo encontró culpable, dado que insultar a un funcionario público se considera como un delito grave en el Código Penal turco. Sobre si esto podría llegar a suceder en España, el experto Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, declara que es improbable: “La clase política tiene la obligación de soportar un grado superior a los demás de crítica, que incluye la sátira y el humor, porque en ello hay una salvaguarda del derecho fundamental a la información, que tiene el mismo rango constitucional que el derecho fundamental al honor y la propia imagen”.

No obstante, no es oro todo lo que reluce. En mayo de 2015, fue condenado el usuario de Twitter conocido como Ximicomix por un delito de injurias contra Cristina Cifuentes. A pesar de la petición de cuatro años de cárcel por parte de la acusación, la condena no fue por el dibujo en sí, sino por la frase “Calla p*ta que no tienes dignidad”, con una condena de 300 euros de multa, 1.000 euros de indemnización y las costas del juicio. Cifuentes se refirió en ese momento a esta resolución con la satisfacción de ser "una sentencia muy importante porque es pionera en España, y demuestra que lo que es delito en la vida real también lo es en la vida virtual. No puede salir gratis insultar o amenazar a todo el mundo ocultándose en las redes sociales”. En este caso no era por el meme en sí, sino por el uso de un insulto claro.

Lo que sí nos puede salir bastante caro es cualquier meme sobre la Corona de España, dado que en nuestro ordenamiento jurídico existe el delito de injurias dentro del Código Penal, el cual establece que no se puede dañar ni atacar la dignidad de sus miembros. “El problema en ese caso es que no hay nada específico que diferencie qué puede ser entendido como injuria a la Corona y qué no, sino que son los jueces los que deben interpretar esa ley según su criterio, como ocurrió con aquella famosa portada de El Jueves”, aclara el abogado especialista Carlos Almeida. Por lo tanto en España no existe consecuencias penales por los memes, pero debemos tener cuidado tanto con su contenido como a quien satirizamos.