León XIV intervendrá en el Congreso en una sesión solemne de las Cortes el 8 de junio

El Vaticano y el Congreso han acordado que el Papa León XIV intervenga en una sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales que se celebrará en el hemiciclo el próximo 8 de junio, en el marco de la visita del Pontífice al país.

La visita al Palacio del Congreso fue sugerida desde el Vaticano a la Presidencia del Congreso, que contestó dando su total conformidad, y este jueves la Conferencia Episcopal ha formalizado la solicitud por escrito.

Según fuentes parlamentarias, la idea sería celebrar una sesión conjunta en el hemiciclo, con presencia de diputados y senadores, en la que el Papa tendrá la oportunidad de pronunciar un discurso ante los representantes de la soberanía nacional en su calidad de Jefe de Estado.

Será la primera vez que un Papa pronuncie un discurso en el Congreso ante los parlamentarios españoles, algo que sí han podido hacer otros jefes de Estado en visitas oficiales, como recientemente el ucraniano Volodimir Zelenski y antes los presidentes de Francia, Portugal o de países suramericano.

La sesión conjunta no alterará el calendario de Plenos del Congreso que tiene aprobado la Cámara Baja, ya que se ha escogido un lunes, día que no se celebran sesiones plenarias.

Los obispos afirman que la visita nunca se condicionó al plan de abusos

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha asegurado este jueves que la visita del papa a España "en ningún momento se condicionó" a que se alcanzara un acuerdo con el Gobierno para reparar a las víctimas de abusos sexuales ni a que se apoyara una regularización extraordinaria de migrantes.

"No ha sido como un colofón o un corolario la visita del papa por estos dos temas, sino que han discurrido en paralelo. En ningún momento se condicionó ni a una cosa ni a la otra la visita del papa", ha afirmado García Magán en la rueda de prensa posterior a la 272 reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

Y ha sido rotundo al negar que el Vaticano les haya forzado a firmar el acuerdo con el Gobierno para crear una nueva vía de reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial, las cuales se tramitarán a través del Defensor del Pueblo y cuyo coste asumirá la Iglesia:

"No es cierto, como se dijo en algunos ámbitos, que la Santa Sede nos había obligado a firmar (ese acuerdo). Se informó a la Santa Sede, que le pareció muy bien, pero ha sido una iniciativa de los obispos españoles y de la Conferencia Española de Religiosos (Confer). No hubo ningún mandato de ninguna imposición por parte de la Santa Sede para que firmáramos ese convenio", ha aseverado.

Sobre el acuerdo alcanzado con el Gobierno, García Magán ha subrayado que entre las cuestiones planteadas por la CEE para llegar "a buen puerto" figuraban que las reparaciones económicas a las víctimas estén exentas de pagar el IRPF y que extendiera a víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social.

"Cuando se firmó ese protocolo, hubo unos diálogos intensos por ambas partes pero con una intencionalidad de querer llegada a buen puerto (...) Se llegó a un punto de acuerdo en esa negociación y se firmó ese acuerdo que sirve de base para el protocolo en el que se está trabajando", ha detallado.

Respecto a la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Ejecutivo, el obispo auxiliar de Toledo ha recordado que la posición de la Iglesia sobre la inmigración "viene de mucho tiempo atrás", que ya habían apoyado la iniciativa legislativa popular presentada y "no se queda en el cortoplacismo de este proyecto".