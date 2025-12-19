La letra pequeña de jubilarse a los 63 o a los 65 años: quién puede y quién no

La edad de jubilación no es la misma para todo el mundo. Independientemente de que exista una cifra oficial, hay matices que determinan quién puede retirarse antes de lo previsto y, sobre todo, en qué condiciones. Por lo tanto, jubilarse entre los 63 y los 65 años es posible, pero depende de cuestiones como el número de años cotizados, el tipo de carrera que se haya ejercido y si el cese de la actividad ha sido voluntario o no.

Sobre este asunto, la normativa contempla diferentes supuestos; y no siempre son tan conocidos como cabría esperar. Sin embargo, tenerlo en cuenta puede marcar la diferencia entre acceder a la jubilación anticipada o prolongar la vida profesional todo lo que dicta la ley. A continuación, vamos a ver en detalle qué aspectos son clave para entender quién puede tomar esta decisión y en qué casos.

Jubilación a los 65 años en 2025: mínimo de cotización exigido

La edad de jubilación ha ido aumentando progresivamente desde la reforma de las pensiones de 2013, que estableció un horizonte temporal de 15 años. En virtud de esta norma, no todos los trabajadores podrán jubirlarse a los 65 años en 2026, sino que deberán alcanzar para ello el período mínimo de cotización exigido: 38 años y 3 meses; un requisito que todavía aumentará ligeramente al terminar el próximo año.

Por lo tanto, aquellos que no alcancen ese mínimo deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses, si quieren retirarse con el 100% de la pensión que les corresponde. Pero ¿qué ocurre en el caso de las jubilaciones anticipadas? Haber trabajado el tiempo suficiente es clave para acceder a esta posibilidad, pero no es el único factor a tener en cuenta.

¿Qué sucede con la jubilación anticipada en 2026?

Como podemos ver, el aumento de la edad ordinaria en 2026 también modifica las condiciones para jubilarse antes de lo previsto, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Teniendo esto en cuenta, será posible retirarse a los 63 años, siempre que se haya cotizado durante los 38 años y 3 meses que dicta la ley para este año. Si no es el caso, se podrá solicitar la jubilación anticipada a los 64 años y 10 meses.

La situación cambia todavía más si esta decisión viene motivado por un despido o un ERE. Hablamos entonces de la jubilación anticipada involuntaria, a la que se podrá acceder con 61 años o a los 62 años y 10 meses, dependiendo del período de cotización que se tenga. En cualquier caso, es preciso recordar que adelantar la jubilación implica recortes en las pensiones, que varían en función del tiempo de anticipo y de la carrera laboral.