El Louvre reabre tras dos días cerrado por el robo de joyas

El Museo del Louvre reabrió este miércoles por la mañana al público por primera vez desde el robo del pasado domingo.

Las puertas del museo abrieron a las 9:00, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide. El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo".

El público no había podido recorrer sus salas desde el domingo por la mañana, cuando fue evacuado poco después de las 9:30, cuando se produjo el robo. Aunque el lunes todo estaba preparado para recibir visitantes, en el último momento los responsables decidieron mantenerlo cerrado y el martes es el día de cierre semanal. A partir de hoy, los visitantes pueden ver de nuevo sus colecciones aunque no en la Galería de Apolo.

Los cuatro ladrones que formaban parte del comando llegaron al flanco sur del museo y, con una camioneta equipada con un montacargas de los utilizados para las mudanzas que habían robado dos de ellos subieron hasta un balcón del primer, abrieron con una radial un boquete en el cristal de una puerta y luego fracturaron dos vitrinas en las que había joyas. Se llevaron nueve, pero una de ellas, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la perdieron en su huida y resultó dañada.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, mostró hoy su "plena" confianza en la capacidad del "más de un centenar" de investigadores que trabajan en este momento para "encontrar a los autores" del robo del domingo en el Louvre. En una entrevista a Europe 1 y CNEWS, el exjefe de policía de París precisó que la Oficina Central de Trafico de Bienes Culturales ha recopilado pistas sobre los perfiles de los sospechosos de tráfico de bienes culturales y que se está haciendo "todo lo posible" para recuperar las ocho joyas robadas. Su valor material ha sido estimado por el Museo del Louvre en 88 millones de euros, según informó ayer la Fiscalía de París, pero su valor patrimonial es "inestimable", dijo.

En cualquier caso, la investigación "está avanzando, está haciendo progresos", que no especificó por "cautela", pero incidió en que está "seguro" de que encontrarán a los autores del robo. Nuñez también ratificó, como dijo la víspera la ministra de Cultura, Rachida Dati, que el sistema de alarma del Louvre funcionó "correctamente" en cuanto los ladrones rompieron la ventana de la Galería de Apolo, donde estaban las joyas, y que la policía llegó al museo "tres minutos" después de que se activase. Pese a eso, también suscribió la afirmación del ministro de Justicia, Gérard Darmanin, de que fue "un fracaso" ya que no se pudo impedir que los ladrones consiguieran llevarse el botín.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, debe comparecer esta tarde ante una comisión del Senado para ser interrogada sobre el desarrollo de los hechos, sobre las medidas de seguridad y sobre qué se plantea para que no se pueda repetir una situación como la del domingo. La ministra de Cultura, Rachida Dati, se defendió de reproches sobre fallas de seguridad y, en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea Nacional este martes dijo que "los dispositivos del Museo del Louvre funcionaron".

Dati hizo hincapié en que Des Cars había encargado auditorías de seguridad en 2022, 2023 y 2024 que habían dado a una serie de recomendaciones que "se están poniendo en marcha", pero esto está tardando tiempo por las reglas complejas de las licitaciones públicas y porque las obras en un edificio patrimonial como el Louvre también están sometidas a reglas restrictivas.