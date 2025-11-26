Una madre graba a su hijo de 10 años al volante en Irún y sube el vídeo a las redes sociales

Captura del pantalla del vídeo grabado por su madre de un niño de diez años conduciendo en Irún.

La madre de un menor de 10 años está siendo investigada por la Guardia Civil por permitir que su hijo utilizara un coche para realizar maniobras de conducción en Irún (Guipuzcua) que después grabaron y subieron a redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de octubre, cuando el menor realizó diversas maniobras al volante de un turismo de color blanco en una zona en la que hay estacionados varios camiones, según el vídeo difundido por la Guardia Civil de Guipuzcua en la red social X.

Tras la localización de las imágenes, los agentes abrieron una investigación que culminó el 21 de noviembre con la identificación de la madre y la instrucción de diligencias, según ha informado este miércoles el Ministerio de Interior en un comunicado.

La madre del niño está siendo investigada por un presunto delito contra la seguridad vial, ha precisado la fuente.