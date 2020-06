La 'madrileñofobia' se desata en Twitter

"No hay que tener ningún miedo" a los desplazamientos de los madrileños fuera de su Comunidad cuando finalice el estado de alarma, porque la situación epidemiológica de Madrid, uno de los mayores focos de la pandemia de coronavirus en nuestro país, es "muy similar a la de cualquier otra parte de España". Así de tajante se mostraba este pasado lunes el epidemiólogo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, intentando calmar los ánimos sobre el temor que parece haber levantado el desplazamiento de madrileños fuera de su Comunidad cuando finalice el estado de alarma. Un miedo cierto, acompañado por elementos de fobia, que convirtió ayer en Twitter el hashtag #HartosdeMadrid en trending topic durante buena parte de la jornada.

"La situación epidemiológica de Madrid es muy similar a la de cualquier otra parte de España", mediaba Simón, quien insistía en que "no hay que tener esa madrileñofobia" y recordaba que el "mayor riesgo de transmisión" en ciudades como Madrid o Barcelona se debe, simplemente, a su densidad de población, porque la movilidad de personas en su interior también es mayor que en otras ciudades y porque cuentan con medios de transporte masivos.

La polémica, latente desde hace semanas, tomó cuerpo el pasado fin de semana, cuando el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, declarara que "España necesita una norma de salud pública que permita prohibir la movilidad de determinados territorios en una situación de pandemia si el número de contagios sigue siendo alto", al tiempo que pedía a los madrileños extremar la prudencia durante los desplazamientos a otras comunidades.

Aquí tenéis una ciudad que os acogerá siempre con los brazos abiertos. Madrid es así. Los madrileños somos así. También para los que dicen estar “#hartosdeMadrid ” hay hueco aquí. La confrontación no reconstruye, más bien, todo lo contrario.Buenas noches a todos. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 15, 2020

Pero mientras que el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, restaba ayer importancia a estas palabras, en las que no observaba rastros de madrileñofobia, su compañera de partido y presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin duda a consecuencia del revuelo en las redes sociales, ha declarado esta misma mañana justo lo contrario.

"Hemos contenido entre todos el virus y, ahora mismo, Madrid está en situación de poder moverse con total normalidad, es más es una población que ha aprendido especialmente del Covid", ha dicho Díaz Ayuso en una entrevista en la cadena Cope, tildando de injusta la madrileñofobia y achacándola, "en algunos casos", a "dirigentes que tienen preocupación porque no haya contagio".

La presidente madrileña ha reconocido también sentirse "dolida" por esta situación y ha asegurado que en su comunidad "no hemos distinguido nunca por la procedencia. Somos desde 1561 la capital de España precisamente por eso, porque es de todos y de nadie. De repente esos mensajes del terruño a mí me ofenden profundamente porque los madrileños no se han movido todavía de la Comunidad y ya estamos viendo como hay brotes en otras partes", indicando que "el virus no entiende de regiones, entiende de distancia social y de prevención"

Más displicente se ha mostrado el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, quien ha sostenido que los discursos que alimentan la madrileñofobia tras el coronavirus son "lo más absurdo y cateto que ha escuchado en los últimos años".

"A la gente no se le puede medir ni exigir en función de dónde procede, cuál es su origen, sino que se cumplan una serie de requisitos sanitarios y se respeten una serie de medidas de seguridad e higiene", ha manifestado, preguntándose qué opinarán los empresarios de Sanxenxo, en Galicia, por ejemplo, que "se nutren en verano de gente de fuera, también de muchos madrileños que van allí a los hoteles, apartamentos, restaurantes y negocios a consumir", así como los de Valencia o Málaga.

Aguado cree que con sus declaraciones algunos líderes políticos están "tratando de estigmatizar a los madrileños" y considera que esto tiene "un cierto tufillo xenófobo". Por ello, les ha pedido que sean "un poco más sensibles" a la realidad de los madrileños, una región "abierta que no pregunta a nadie nunca de dónde viene cada uno" sino que abre las puertas a todos.

Mientras tanto, la polémica continúa en Twitter, donde no pocos de los usuarios de esta red social recuerdan que el hartazgo frente a Madrid no tiene como origen el coronavirus, señalando al centralismo, y en particular al ombliguismo de los medios de comunicación allí instalado, como el principal motivo de esta antipatía.

No , no estámos #HartosdeMadrid de lo que estamos realmente hartos es de que los medios de comunicación de este país piensen que todo empieza y acaba en Madrid. — Ana Sánchez🌾 (@ana_schez) June 15, 2020

Al mismo tiempo, no faltan tampoco múltiples mensajes de apoyo a los madrileños por parte de foráneos, que recuerdan el carácter abierto y acogedor de la capital de España.