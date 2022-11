La mala traducción en la carta de un restaurante desata la carcajada en las redes

En este mundo globalizado de hoy día, tan importante es entender como ser entendido. Muchas veces da igual los términos en los que uno se exprese o escriba. Lo importante es la intención. Al menos es lo que deben pensar en muchos negocios gastronómicos cuando elaboran y presentan sus cartas en diferentes idiomas. La carta del restaurante es uno de los instrumentos de marketing más importantes dentro del negocio gastronómico; un elemento en el que se asienta la identidad de la propuesta gastronómica, tanto por su diseño y su orden interno como por su redacción. Y muchos establecimientos han conquistado al público en los últimos tiempos a través de su carta. El boom de las redes sociales y la exposición y critica (buenas y malas) han entrado de lleno en la reputación de los locales que deben cuidar al detalle cada aspecto público que presenten. Como ha ocurrido en este último caso, en el que la mala traducción en la carta de un restaurante ha desatado la carcajada generalizada en las redes.

No se trata de un ticket de más de 4.000 euros en un restaurante ni de la hamburguesa crujipollo con efectos secundarios en determinados clientes, pero el postre casero presentado por @hm_zubieta ha pasado a ingresar la lista de virales gastronómicos del país. Porque no se trata de un postre casero cualquiera, no. Las apetitosas milhojas de tocino de cielo que podemos adquirir en este establecimiento se convierten por la obra y gracia de Dios (y la ingeniosa traducción de sus dueños) en a thousand sheets of bacon from heaven (Mil láminas de tocino desde el cielo). Una frase que ha triunfado, viralizándose en twitter, y con la que la propia joven no daba crédito.

Nada de fake news, ni carteles tuneados para llamar la atención. "Lo acabo de ver en el menú de un restaurante y de sacar esta foto entre lágrimas, no puedo más", explica la usuaria.

os prometo OS JURO que lo acabo de ver en el menú de un restaurante y de sacar esta foto entre lágrimas no puedo más — H.M. Zubieta 🏳️‍⚧️ (@hm_zubieta) October 28, 2022

Y claro. El impacto y los memes desde entonces no han parado de sucederse. Más de 3.000 RT en su perfil de Twitter y cerca de doscientas respuestas, a cada cual más ingeniosa (porque de ingenio vamos sobrados), Más de 18.000 me gusta de personas como Maru, a la que este tipo de cosas le devolvió a la memoria otras imágenes históricas del mundo digital como la famosa angry potato o la sangría bleeding.

Me hizo el día 🤣🤣🤣 Me recordó a este twit xD.https://t.co/yPMDgypyEt — Maru (@Arquimera90) October 29, 2022

O a Andrés Jurado, que alzo la mirada al cielo e imaginó esas 'mil lonchas de bacon' cayendo en su boca. Eso sí, que no se lo pongan de postre, si no de plato principal.