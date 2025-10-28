Las manifestaciones estudiantiles alzan su voz contra el 'bullying' a lo largo y ancho de España
El Sindicato de Estudiantes convocó una huelga en solidaridad con la joven sevillana que se quitó la vida en Sevilla
El Sindicato de Estudiantes había convocado una huelga estudiantil este martes, 28 de octubre, contra el 'bullying' tras el caso de Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla. En concreto, llamó a los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato a "llenar las calles" ese día en solidaridad con la familia de la joven y a expresar su indignación en manifestaciones en todas las ciudades.
1/30Las manifestaciones estudiantiles alzan su voz contra el 'bullying' a lo largo y ancho de España/EFE/EP
