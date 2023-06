En torno a uno de cada diez mayores sufre desatención por parte de sus cuidadores, una forma de maltrato que suele permanecer oculto en el interior de los domicilios y centros, y que se produce, entre otras causas, por mala alimentación o por falta de higiene en su atención.

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que la ONU conmemora el 15 junio, los mayores denuncian en varias campañas estas situaciones, piden eliminar el edadismo (la discriminación por su edad) y reclaman que se ponga en marcha el nuevo modelo de cuidados acordado hace un año entre Derechos Sociales y comunidades autónomas.

Los casos de desnutrición por negligencia o abandono por parte del cuidador no son las formas más frecuentes de maltrato, encabezado por el físico, el psicológico y el económico.

Y no siempre se producen de manera intencional, explica a Efe Javier Gómez Pavón, jefe de servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Cruz Roja Madrid.

"Esta negligencia puede ser de abandono activo con intencionalidad o bien de abandono pasivo de incapacidad por parte del cuidador de proporcionárselo, por ejemplo, si no tiene medios económicos, también presenta demencia o tiene dificultades de movilidad".

"La desnutrición suele ir unida a signos de alarma como mal aseo, vestimenta, cuidado de piel y faneras (pelo, uñas), presencia de úlceras...", asegura el geriatra, que reconoce que llegan pocos de estos casos a las consultas.

Distintos estudios de la OMS y de la revista científica Lancet sitúan la incidencia de este tipo de maltrato en los mayores entre el 4 y el 12%, aunque los datos pueden ser mayores, añade el experto. "Se ve más el maltrato por violencia o por abandono pasivo, es decir, por no visitarles o por dejarles en soledad".

La Unión Ciudadana por la Mejora en Residencias ha lanzado una campaña para denunciar y visibilizar la mala alimentación en las centros, que puede derivar en desnutrición y deshidratación de los residentes.

"La desnutrición se produce tanto por la mala calidad de las comidas, que la mayoría de las veces es insulsa e inapetecible por su aspecto, como por falta de personal para dar de comer a los que ya no pueden hacerlo por sí mismos, no se respetan sus tiempos y con frecuencia se quedan casi sin comer", asegura a Efe Luis Páramo, miembro de esa organización.

Esta alianza de entidades sociales denuncia que no se presta atención a la bajada de peso de los mayores en los centros. Son con frecuencia los familiares, no los equipos médicos, los que se percatan de ello, ya que no se controla el peso de los residentes ni se evalúa su estado nutricional de forma habitual y periódica.

Reclama el control por profesionales mediante analíticas de los niveles nutricionales para adecuar las dietas a las necesidades de cada persona y alerta a los familiares de la importancia de estar vigilantes con la alimentación, "que no es una cuestión menor", para ser muy exigentes sobre el estado nutricional de los suyos.

Subestimar, una forma de maltrato

Subestimar las capacidades de los mayores también es una forma de maltrato. Y se lleva a cabo con frases aparentemente inofensivas, pero que no lo son, como: "mejor que no vayas, con tu edad mejor quédate en casa", "déjame hacerlo a mí, tú ya no sabes hacer nada" o "ocúpate mejor de esto que no tienes nada mejor que hacer".

Lo explica Cruz Roja en la iniciativa que lanza este 15 de junio para intentar cambiar actitudes y conductas edadistas. Este último año ha realizado más de 14.000 intervenciones en este ámbito, con el proyecto "Buen trato" que fomenta un trato adecuado a las personas mayores y facilita apoyo a quienes sufren o podrían sufrir cualquier tipo de malos tratos.

Un nuevo modelo de cuidados

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha lanzado una carta abierta en la que urge a las Administraciones Públicas y al resto del sector de los cuidados "actuaciones claras que transiten hacia un nuevo modelo de cuidados".

"Un modelo centrado en el respeto y la garantía de los derechos y dignidad de las personas mayores que pasa necesariamente por la defensa de un nuevo sistema de acreditación y calidad en todos los servicios de atención, en especial en las residencias", indica la plataforma, que representa a más de 15.000 asociaciones y 5,7 millones de personas afiliadas.

Recuerda que en julio se cumplirá un año del acuerdo alcanzado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales para primar la atención centrada en la persona en su domicilio y comunidad, y caminar hacia un modelo de residencias similares a hogares, con "cuidados de calidad y apoyo a las personas mayores para seguir adelante con su propio proyecto de vida".

Más mayores que jóvenes

Para 2050, la población mundial de personas mayores de 60 años se duplicará. Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más aumente en un 38%, de 1000 millones a 1400 millones, superando en número a la juventud a nivel mundial.

Son cifras que Naciones Unidas recuerda en Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, "un problema social que existe en los países en desarrollo y desarrollados". Aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años han sufrido algún tipo de abuso en entornos comunitarios.

Las tasas de maltrato a personas mayores son altas en instituciones como residencias de ancianos y centros de atención de larga duración: dos de cada tres trabajadores de estas instituciones indican haber infligido malos tratos en el último año, señala la ONU que vaticina un aumento del problema ante el envejecimiento de la población.