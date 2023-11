Así han vivido las redes la 'cayeborroka', los mejores memes de las manifestaciones contra Pedro Sánchez en las sedes del PSOE

La jornada del lunes estuvo finalmente protagonizada por los conocidos como "cayetanos" que se manifestaron contra el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Lo hicieron en la calle Ferraz en Madrid, en los aledaños de la sede Federal del PSOE. Allí se sumaron más de 3.000 personas para protestar contra la amnistía, así lo ha informado el Gobierno de Madrid.

Entre los miles de ciudadanos congregados estaban algunos de los dirigentes del partido Vox, como Santiago Abascal. La protesta que realizaban iba dirigida contra los pactos y "cesiones" a los partidos independentistas y contra la ley de amnistía. Con el paso del tiempo, los manifestantes se fueron encendiendo y con el tono de manifestación fue subiendo hasta que finalmente fueron los antidisturbios lo encargados de poner un poco de orden en la zona.

Sobre las 21:00, se fue disipando la protesta, momento en el que un grupo de manifestantes, algunos encapuchados y ataviados con máscaras, encendieron bengalas, petardos y lanzaron botes de humo al grito de "¡Ni un paso atrás!" o "la sede del PSOE la vamos a quemar".

La agentes antidisturbios cargaron contra este grupo de manifestantes, lo que provocó que emprendieran la huida por calles aledañas a Ferraz, en donde se encuentra la sede de los socialistas.

Durante cerca de una hora se produjeron carreras por buena parte del barrio madrileño de Arguelles, en el que se encuentra la sede federal del PSOE, en las que se han volcado contenedores y patinetes eléctricos. El efecto de los gases lacrimógenos lanzados por algunos de los manifestantes obligaron al Samur a atender a varias personas por irritación en ojos y garganta.

