El mensaje de un alumno que deja "sin palabras" a su profesora y a medio Twitter

"¿Me podría decir los temas que saldrán en las preguntas del examen?" Así de directo y claro, sin rodeos ni medias tintas. Esta es la petición que un alumno ha realizado a su profesora, a la cual ha dejado "sin palabras". La cardióloga del Hospital Clínico San Carlos y profesora de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, María Luaces ha compartido en su perfil de Twitter este mensaje que le ha enviado un alumno previo a los exámenes.

La sanitaria, tras leer su contenido, se quedó perpleja. "He recibido este mensaje, en referencia a un examen de la Universidad. Yo ya no tengo palabras", ha confesado en el tuit publicado.

En el texto, el alumno le pedía por favor si le podía decir los temas que saldrán en las preguntas del examen y añadía: "Perdón por el atrevimiento, pero tanto usted como yo no tenemos mucho tiempo libre y el poco que tenemos hay que aprovecharlo y así me iría más a los temas que usted me diga, que estar mirando otros que carezcan de menos importancia".

He recibido este mensaje, en referencia a un examen de la Universidad. Yo ya no tengo palabras. pic.twitter.com/Dx491BXNT0 — María Luaces (@Cardiolume) January 29, 2021

El mensaje ha revolucionado Twitter. En escasos días el tuit se ha hecho viral y ya acumula cerca de 15.000 compartidos, unos 70.000 me gustas y alrededor de 7.000 comentarios, entre los que destacan las diversas experiencias de otros profesores con los alumnos..